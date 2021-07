El ministro de la Secretaría de la General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, realizó una dura crítica a la Convención Constitucional, pese a que la instancia no pudo sesionar el lunes y martes por fallas en las instalaciones de la sede del Congreso en Santiago.

En entrevista con radio Universo, Ossa desestimó las críticas de los convencionales por las fallas en las instalaciones, que llevaron a suspender una reunión que tendría hoy jueves con la mesa de la CC, y el nombramiento ayer miércoles de Catalina Parot como secretario ejecutivo de la Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente.

“Catalina tiene particularidades. Es una persona conocida por el dialogo y esperamos que favorezca eso (…) La Convención puede opinar, pero no decidir quién representa al Ejecutivo frente a un mandato constitucional”, comentó.

Aunque pidió disculpas por los errores que impidieron el normal funcionamiento de la CC, recordó que la Convención no puede tomar decisiones administrativas, pues no cuenta con personalidad jurídica.

“Para sacar personalidad jurídica se tienen que hacer reformas constitucionales que ya no ocurrieron. Si esto tiene un sentido: a diferencia del Congreso que es una institución permanente (…) la Convención que dura nueve meses más tres, y ese mandato no tiene que ver con asignaciones, dice relación con hacer una Constitución y proponerla a los chilenos”, sostuvo.

En la misma línea, hizo énfasis en que desde la CC no han criticado los hechos de violencia registrados el último domingo, asegurando que fue muy similar a lo ocurrido en enero en Estados Unidos, cuando fanáticos de Donald Trump invadieron el Capitolio.

“Lo que vimos el domingo pasado fue casi la imagen del Capitolio de Trump (…) Pongamos un poquito de perspectiva, que condenen las agresiones que sufrieron niños que trataban de interpretar el himno nacional, que condenen las faltas de respeto e interrupciones que ocurren a quien trataban de guiar la ceremonia. Que condenen que prácticamente el ex Congreso nacional fue invadido como en el caso del Capitolio”, afirmó.

“Yo responsabilizo a todos quienes no han condenado la violencia, a todos quienes salieron a tirar piedras y a quienes han hecho llamado a rodearla convención, y eso es público y notorio, lo ha dicho el Partido Comunista. Obviamente es responsable cuando hace un llamado a rodear la Convención, no veo como podría no ser así”, añadió.