Durante esta mañana, comenzó la segunda sesión de la Convención Constitucional en las dependencias del ex Congreso Nacional en Santiago.

La jornada de ayer estuvo marcada por la ampliación en el número de integrantes de la mesa directiva, que finalmente quedará conformada por 9 constituyentes. De estos, dos cupos estarán reservados para representantes de pueblos originarios.

El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, señaló que ayer “se cometieron varios errores”, reconociendo que los puntos de la votación no quedaron del todo claros y que irán ensayando, ya que éste es un proceso nuevo para todos.

El tema que se toma la agenda de hoy es la discusión en torno a los presos del denominado estallido social. El itinerario que planteó la mesa directiva es el siguiente:

Jornada de la mañana:

10:15 – 12:15 (Deliberar en el pleno la necesidad de una declaración de la Convención Constitucional sobre la situación de los presos de la revuelta).

12:15 – 13:15 (Trabajo de constituyentes en la redacción de una propuesta escrita de declaración).

13:15 (Vence plazo para presentar al secretario John Smok la propuesta impresa y patrocinada por 30 constituyentes).

Jornada de la tarde:

15:00 (Votación propuestas declaración presos de la revuelta).

15:30 (Deliberación y votación adopción protocolo sanitario Colmed).

Para llevar a cabo la deliberación en torno a este tema (10:15 – 12:15), la mesa propuso asignar un tiempo máximo de dos minutos para las intervenciones de cada constituyente. Las palabras asignadas se dan por criterios de paridad, diversidad política y social, para escuchar distintas voces de manera alternada.

Además, se plantea que, concluido este período de deliberación, la sesión se suspende por una hora para que los grupos puedan formular una propuesta de declaración de la Convención relativa a la la situación de los “presos de la revuelta y militarización del Wallmapu”.

Estas propuestas deben estar patrocinadas por 30 constituyentes, para que no haya más de cinco en total. A las 13:15 vencerá el plazo para entregar las ideas al secretario de la mesa directiva.

Durante la tarde, se convoca a votar a las 15:00 horas. La que obtenga la mayoría absoluta, será la declaración de la CC. Si una propuesta no obtiene mayoría absoluta, se volverá a votar; si luego de la segunda votación no hay mayoría absoluta, no habrá declaración, y más adelante se podrá convocar a los constituyentes para que se repita el ejercicio.