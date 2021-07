Mesa de la Convención pasa de críticas de Vamos por Chile por votación que debió repetirse

En el ex Congreso Nacional la directa de la Convención Constitucional se refirió durante la tarde de este miércoles a una reclamación por parte de los convencionales de Vamos por Chile y posterior anulación de una votación. Los convencionales de derecha acusaron arbitrariedad y falta de transparencia en dicha votación.

Recordemos que dicho conglomerado había aprobado la idea de avanzar en un Consejo Ejecutivo —ampliar la mesa directiva a cinco miembros—, además de dos escaños reservados para pueblos originarios.

Sin embargo, la anterior determinación debió ser reformulada a causa de que algunos convencionales de algunas listas de izquierda señalaron no entender lo que estaban votando, por lo que se tuvo que repetir la votación con una pregunta distinta.

Al respecto se refirió el vicepresidente del órgano constituyente, Jaime Bassa, quien señaló que es difícil hablar de infracción al proceso cuando no existe reglamento. De igual forma, dijo que como Convención estarán en un proceso de aprendizaje mientras no exista reglamento.

“Efectivamente estamos en un momento bien particular de la instalación de la Convención Constituyente y de la configuración del tipo de poder político que ejerce, porque lo que estamos acostumbrados a ver es un tipo de poder político que se despliega dentro de reglas que están previamente establecidas”, sostuvo.

En esa línea, explicó que en el contexto actual están “tratando de ver cómo se despliega un poder político que tiene que establecer sus propias reglas, eso significa que la Convención Constitucional tiene que decidir cómo decidir, tiene que decidir cómo establecer sus reglamentos”.

“No tenemos reglas en este momento, por ejemplo, para votar, entonces estamos dando nuestras propias reglas, estamos haciendo un proceso de constitución colectiva, de aprendizaje, de ensayo y error (…) porque no tenemos efectivamente parámetros objetivos, formales, jurídicos, legales que vinculen, que amarren a la Constituyente precisamente porque es un poder constituyente”, declaró.

Sobre lo mismo, confirmó que durante la jornada de este miércoles debieron anular una votacion: “Eso es correcto y efectivo, precisamente porque no teníamos claridad, no había un criterio compartido en la constituyente respecto de qué materias de las que son discutidas en el hemiciclo son sometidas a votación y cómo”.

“Entonces, claro, se dio una (…) discusión en el hemiciclo bien intensa, pero luego cuando fuimos a votar las propuestas más importantes fueron aprobadas por más de 100 votos, una de ellas incluso de manera unánime”, adujo.

En esa línea, dijo que “una de las posibilidades que tienen todos, los y las constituyentes, son normas que permiten el resguardo de los derechos de las minorías que están presentes en la Constituyente y permiten garantizar de alguna manera que las cosas van a ocurrir de forma transparente”.

“El punto es que esa acción de reclamación es contra de vulneraciones al reglamento y no tenemos reglamento. (…) La Constituyente tiene la obligación de darse asimisma un reglamento, mientras no haya reglamento, no hay infracciones al reglamento”, indicó.

Asimismo, los personeros de la Convención informaron que durante este jueves se reunirán con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, y con la recientemente nombrada secretaria ejecutiva de la Convención, Catalina Parot. En la instancia los representantes del órgano constituyente no se quisieron referir al nombramiento de Parot.