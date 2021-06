Cree más efectivo restringir la libertad a quienes no se vacunen y sorprendió con su firme posición de total rechazo a extender el Estado de Excepción Constitucional o de Catástrofe que está próximo a terminar y que solo podría prolongarse con los votos del Congreso. Macaya avisa a La Moneda que no cuenten con los de la UDI.

El timonel nacional gremialista habla sobre la elección presidencial, donde dice que Joaquín Lavín no es un político tradicional, “escapa a los códigos de derecha o de izquierda” y dice que “a fin de año Chile deberá elegir entre la libertad versus el comunismo”.

“Lavín ha tenido la capacidad de reinventarse”, felicita Macaya.

En conversación con la Unidad de Investigación de BioBioChile, el diputado por la región de O’Higgins argumenta una “falta de preocupación” de Chile Vamos, respecto de la elección de gobernadores regionales, que este domingo vive una segunda vuelta decisiva y en las cuales los partidos del oficialismo solo participarán con sus postulantes en el balotaje de 9 de 13 regiones donde habrá segunda vuelta y, por ejemplo, la derecha no estará en la Metropolitana, que es la con más habitantes.

Algo impensado, tal como ocurrió con la elección de los constituyentes, donde la ciudadanía justamente no optó por lo “tradicional”.

“Esperamos que sea una elección en que la gente pueda participar, hay harta incertidumbre respecto de la participación. Chile Vamos tiene que hacer una reflexión de la importancia que le da al proceso de regionalización. La incapacidad que tuvimos de profundizar la búsqueda de candidatos a gobernadores regionales, habla que tenemos una deuda en preocuparnos de manera seria de los procesos de regionalización”, dice Macaya sobre la “deuda” con regiones.

Macaya rechaza responder preguntas por el polémico viaje a Arabia Saudita de la senadora UDI, Jacqueline van Rysselberghe, su antecesora en el cargo de presidente del partido, debido a posibles privilegios asociados a su cargo, sobre todo, por el cierre de fronteras del país, por la inclemente crisis del coronavirus.

“No me voy referir a eso, eso pregúntenselo a ella. Supe del viaje porque me lo habían comentado, pero no oficialmente. No es un viaje que se haga en calidad de militante del partido, entiendo que la invitaron previamente cuando tenía la presidencia del partido”, asegura el líder UDI.

Encuarentenados

-¿A qué se deben los cuestionamientos a las cuarentenas decretadas por el Gobierno?

Esto no está relacionado solamente con la economía, está relacionado con la libertad, con la salud mental, que ha sido fuertemente afectada, sino que está relacionada con el hecho que las cuarentenas no están siendo efectivas. No por tener cuarentenas, tienes a las personas confinadas y han disminuido los contagios.

Por eso, es importante evaluar otras medidas que signifiquen que la población se siga cuidando, el coronavirus llegó para quedarse. Particularmente por la campaña de vacunación, cuando miras que el 90% de las personas que están en la UCI no han completado su proceso de vacunación, es evidente que hay que profundizar en las campañas de inoculación, independiente del grupo etario.

No puede ser que la persona con sus dos dosis listas, se mantenga en confinamiento. No puede ser que se siga generando el daño que se le provoca al emprendimiento, pymes, al rubro gastronómico.

-Entonces, ¿por qué cree que el Gobierno insiste en las cuarentenas?

El Gobierno tiene un rol distinto al de un partido político, un rol de manejo de la pandemia, en términos administrativos, tiene una responsabilidad legal, tiene que cumplir con un principio que se aplica mucho en salud, que es el preventivo.

-Y lo que ustedes plantean…

Lo que nosotros ponemos encima de la mesa, es un principio que tiene que ver con ideas, con la libertad, con el daño que se le está causando a la población con la salud mental, la reactivación económica. Esto, no tiene que ver con decirle a la gente que salga libremente sin mascarilla o pase social, pero las cuarentenas no encuentran los resultados buscados. Acá, no basta con llamar a la gente a vacunarse, él que no se vacuna tiene que mantenerse en cuarentena.

-Entonces…

Cuando decimos fin a las cuarentenas, lo decimos por aquellas personas que han sido responsables y han completado su proceso de vacunación, porque ellas son las que no terminan en la UCI. Hemos observado, en distintos lugares de Chile, que las cuarentenas no solo no cumplen el efecto deseado porque no se respetan, sino que ha impedido que miles de emprendedores puedan salir adelante y miles de chilenos tengan que hacer cuarentenas muchas veces en espacios reducidos.

No es lo mismo hacer una cuarentena en Bajos de Mena, que en el sector oriente de Santiago, en Vitacura. A esa gente hay que vacunarla sin importar el grupo etario. Se llama a vacunar desde los 12 años, eso hay que hacerlo ya en todos los sectores vulnerables, porque no es lo mismo estar confinado en 30 metros cuadrados, que estar en 200 o 300 metros cuadrados, en una casa.

¿Gobierno escucha?

-Lo que dice, puede ser entendible, pero, ¿por qué da la impresión que el Gobierno no escucha esos argumentos?

Los escucha y vamos a seguir conversando con ellos. El Gobierno tiene un rol distinto a los partidos políticos, tiene una labor administrativa, una responsabilidad legal, un principio preventivo en materia de salud. Creo que no considera otras variables, como el trato diferenciado que se le debe dar a las personas que tienen sus dos dosis, quienes deben circular libremente.

El gobierno tiene que hacer cosas adicionales, las mascarillas KN95 tiene casi un 100% de efectividad, debieran ser obligatorias en el transporte público. Tiene que haber un trato diferenciado para los emprendedores que invierten en tecnología, aireación, se tienen que reactivar sectores económicos que están golpeados y ver las experiencias de países de Europa.

Ese llamado hacemos, no que la gente salga a la calle sin mascarilla o no se preocupe de esto, porque la pandemia llegó para quedarse, hay que seguir cuidándose, profundizar la campaña de vacunación, mantener distancia, invertir en tecnología, pero las cuarentenas ya no están siendo efectivas.

-Más allá de declaraciones públicas, para que se viera como una crítica al manejo de la pandemia, ¿esto se lo planteó antes o directamente al Gobierno?

Conversamos con el Gobierno. Cada uno tiene en esto su rol, nosotros cumplimos escuchando a la ciudadanía y entendiendo que esto los tiene angustiados. Están hastiados ya del impacto que ha tenido en sus bolsillos o en su salud mental, en la educación de los niños. En muchos lugares del mundo, donde hay campañas de vacunación menos avanzada que la chilena, hay menos restricciones que en Chile.

Chile está dentro de los países con altas tasas de vacunación, pero con más restricciones a la libertad. El foco tiene que estar puesto en el transporte público, en los sectores más vulnerables, eso tenemos que reflexionar y por eso levantamos esta voz de alerta.

-Particularmente por esto, ¿usted cree que el Gobierno oye a Chile Vamos o sus parlamentarios?

El Gobierno ha escuchado más en esto a la mesa covid, a las personas que rodean y toman las decisiones sanitarias, que tienen un sesgo, que es un principio preventivo. Pero, tiene una forma de hacer las cosas que, a esta altura, está superada. Tenemos que tener un trato diferenciado, aquellas personas que tienen dos dosis contra el covid deben poder circular libremente, no son las personas que están atochando las UCIs. Si alguien libremente quiere no ponerse las vacunas, en el marco de su libertad, esa libertad tiene una consecuencia, que no puede afectar a terceros, y eso es que esa persona no pueda circular libremente y sí tenga restricciones.

¿Fin al Estado de catástrofe?

-¿Por que los cuestionamientos al Gobierno por una eventual extensión del estado de catástrofe?

Porque el estado de catástrofe o de excepción constitucional es lo que sustenta las restricciones a la libertad de movilización de las personas. El respaldo legal de eso está en lo que aprobamos en el Congreso, que implica cordones sanitarios, implica que esté la fuerza pública y militar en la calle, que se puedan imponer toques de queda. Ahora bien, el estado de excepción constitucional ampara otras cosas que se deben mantener, como la integración de las camas privadas y públicas en salud. Eso será parte de la discusión que tendremos en el Parlamento en las próximas semanas.

-Y el tema de las ayudas y bonos, e incluso los retiros de las AFP, que se han planteado en contexto del estado de catástrofe, ¿eso debería considerarse en la bajada?

Eso era antes, porque en la última aprobación del IFE, que se hizo hace poco más de una semana, fue parte de la conversación que se hizo sobre las ayudas estatales que se están entregando, de que el hecho que terminen las cuarentenas no afectarán a ello, las ayudas tienen que seguir.

-¿Considera que el Gobierno se deja presionar al momento de tomar la decisión de encuarentenar?

Toma sus decisiones en función de parámetros técnicos. Nosotros estamos defendiendo personas, principios de ideas que están detrás de la restricción de la libertad de las personas. La necesidad que tiene la gente de no volver a hacer su vida normal, pero recuperar su libertad. Nosotros no creemos que la vida tiene que ser normal, tenemos que seguir cuidándonos, pero bajo cosas que funcionen. Las cuarentenas y los toques de queda no están funcionando.

Desde la vereda

-¿Cuál es la sensación que tienen en Chile Vamos con la elección de gobernadores regionales?

Parte del nuevo Chile se va a vivir desde las regiones, parte del relato de Chile Vamos tiene que estar conectado con un sentimiento de descentralización muy profundo. En eso, la importancia de los gobernadores regionales. Esperamos que en regiones como Los Ríos, Arica, O’Higgins, Ñuble… estamos con buenas expectativas de tener buenos resultados. Pero, hay que sumir con autocrítica la reflexión de no pasar a segunda vuelta en la región Metropolitana.

-En casi la mitad de las regiones, Chile Vamos será espectador de una elección de candidatos de oposición, como es el caso de la Metropolitana, donde incluso algunos de sus representantes han dicho que votarán por el DC Claudio Orrego, ¿la pasada elección fue un desastre para ustedes?

La reflexión que hay que hacer es la importancia que le damos a un tema que es parte de los cambios sociales profundos que tiene el nuevo Chile, que implica descentralizarnos, que la realidad de la integración social, que se vive mucho más profunda en regiones que en la zona metropolitana, tengamos la posibilidad de hacerla carne en nuestro proyecto político. Chile Vamos tiene que profundizar su proyecto de regiones.

-¿Hubo menosprecio a esa elección?

No hubo una preocupación adecuada.

Presidenciales

-Lavín lidera encuestas presidenciales, ¿Cómo ve la segunda vuelta presidencial, cree que Chile Vamos enfrentará a Jadue o a Yasna Provoste o Paula Narváez?

La decisión que Chile enfrentará a fin de año será libertad versus comunismo. Democracia versus gobiernos que no terminan en formas democráticas sus periodos. Creo que para Joaquín Lavín, la mejor noticia es que haya una elección primaria, de la cual su liderazgo emerja de forma democrática.

-¿Por qué?

-Hubiese sido muy mala noticia para nuestro sector que no hubiese habido elección primaria, tener elección primaria le da la oportunidad a Joaquín de demostrar que su proyecto político, que aun cuando es un político que tiene años de experiencia, ha tenido la capacidad de reinventarse y de leer el país de una mejor manera de los que están en carrera presidencial. Lavín lleva muchos años hablando de cambios sociales profundos, que se deben implementar, pero no con radicalidad, barricadas, quemando, sino que generando cambios sociales profundos, en paz y sin olvidar el desarrollo económico.

-Cuando habla de vasta experiencia política, considerando la elección de constituyentes, en que la ciudadanía no apuntó a los partidos tradicionales, sino a independientes, ¿considera que eso igual puede jugarle en contra a Lavín, ser parte de lo tradicional?

Todos los partidos tomamos la decisión de llevar liderazgos nuevos a la constituyente, gente independiente. Acá se dio un fenómeno que los partidos tradicionales fueron bien castigados, la UDI dentro de los partidos tradicionales fue el menos castigado. De los partidos tradicionales, fuimos los que más constituyentes elegimos. Más allá de eso, la capacidad de reinventarse, de leer de mejor manera y conectar con el nuevo Chile, de parte de Joaquín Lavín, lo hace mejor candidato.

Si bien Joaquín Lavín viene o emana de la política tradicional, hace mucho rato él está en otra lectura de Chile, que escapa de códigos de la política tradicional, que no está en la lógica binaria de izquierda o derecha, de si eres de derecha, estás a favor del gobierno de Pinochet, o si eres de izquierda, estás a favor de más derechos sociales. Es la razón de por qué figura a la cabeza de las encuestas, él no es un político tradicional.

-Esto de que hay preocupación de que Joaquín Lavín o el presidenciable de Chile Vamos que salga electo de la primaria, al final, no pase a segunda vuelta, de ser así, ¿qué hará Chile Vamos o la UDI?

No me pongo en ese escenario. No me parece realista cuando veo todas las encuestas y me dicen que Lavín es el candidato más competitivo en los últimos tres años. Va a ganar bien la primaria, con una energía que va a unir a nuestro sector y también a las personas que quieren que Chile progrese, que lo haga en paz y tenga cambios sociales, concluye el N°1 de la UDI que al parecer también se sumó al llamado “fuego amigo” contra el Gobierno que, generalmente, es el que más daña porque golpea en los cimientos del oficialismo.