Las universidades chilenas no lograron repuntar en el prestigioso ranking que elabora QS Quacquarelli Symonds, analista a nivel internacional de educación superior. La principal universidad local, la Pontificia Universidad Católica (PUC), no logra mejorar el desempeño récord del año pasado y ahora ocupa el lugar 135, seguida por la Universidad de Chile (183).

Nuevamente un discreto nivel evidenciaron las principales casas de estudios superior en el ranking de QS, puesto que si bien aparecen 20 universidades chilenas –10 más que el año pasado- solo dos mejoraron sus estadísticas.

A nivel nacional, el listado es liderado por la PUC, cuyo desempeño está impulsado principalmente por su destacada reputación entre los 42.000 empleadores de todo el mundo que participan de esta consulta internacional.

Quienes respondieron a la encuesta de Reputación del Empleador de QS la consideran la mejor universidad de América Latina, recibiendo un puntaje de 97,6/100.

También es nombrada por más de 130.000 académicos como una de las cincuenta mejores universidades del mundo, por lo que recibe una puntuación de 89,6/100 en la métrica de Reputación Académica de QS.

Pese a esto último, la PUC ha ido progresivamente perdiendo terreno, sin lograr reeditar sus resultados del año pasado, donde quedó 121 a nivel mundial.

De hecho, frente a otras universidades latinoamericanas, la Pontificia pasó de ser la número uno en 2018, a ser la cuarta debajo de otras instituciones como la Universidad de Buenos Aires, la UNAM de México y la Universidad de Sao Paulo de Brasil.

A nivel global, el Massachusetts Institute of Technology logra un récord por décimo año consecutivo como número uno del mundo, seguida por la University of Oxford, que ha subido al segundo lugar por primera vez desde 2006, mientras que Stanford University y University of Cambridge comparten el tercer lugar.

La universidad líder de la región es la argentina Universidad de Buenos Aires, por séptimo año consecutivo.

Chile, al debe

Respecto al resto de las universidades chilenas, sólo dos lograron mejorar sus desempeños en el ranking. Se trata de la Universidad de Santiago (487), que consigue entrar en el top-500 y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (banda 751-800), que ha entrado en el top-800.

Sin embargo, siete han descendido puestos, entre las que se cuentan la Universidad de Chile, Adolfo Ibáñez, Austral de Chile, Autónoma, Católica del Norte y del Bío Bío.

Las otras nueves restantes que aparecen en el ranking, se mantienen estables, no han ni ascendido ni empeorado su desempeño.

Puedes encontrar el ranking completo en el sitio www.TopUniversities.com.

En el detalle, los datos muestran que el 90% de las universidades chilenas están mejorando su reconocimiento por parte de la comunidad académica internacional. Esto, porque 18 de las 20 instituciones clasificadas en el país han mejorado su desempeño en Reputación Académica durante el último año y ninguna ve una disminución en la puntuación.

Asimismo, en general, los empleadores también están calificando mejor a los graduados chilenos. 12 de las 20 universidades clasificadas del país han mejorado sus puntajes de Reputación del Empleador, con solo 6 disminuciones registradas.

Pero el principal factor que impide una mayor mejora en Chile, es la capacidad docente. 18 de las 20 universidades clasificadas en Chile tienen una tendencia a la baja en el indicador Ratio Profesor/Estudiante y ninguna institución chilena se encuentra entre las 500 mejores del mundo para esta métrica.