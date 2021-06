Las autoridades han tomado diversas medidas para evitar los contagios durante la pandemia de covid-19. Una de ellas es el toque de queda.

Esta restricción de desplazamiento, que prohibe salir de nuestros hogares durante la noche, es una determinación que comenzó a regir en marzo de 2020. ¿El objetivo? Disminuir los casos de coronavirus.

En varias oportunidades se han modificado los horarios, por lo que es común que surjan dudas en torno al toque de queda. En BioBioChile respondemos a algunas de ellas.

¿A qué hora empieza el toque de queda?

El toque de queda empieza a las 22:00 horas en todo el territorio nacional. Y se extiende hasta las 05:00 horas del día siguiente.

¿Qué pasa si salgo durante el toque de queda?

Si sales durante el toque de queda te expones a una multa que va entre las 20 UTM y las 200 UTM. Es decir, una cifra que va entre $1.035.960 y $10.359.600.

El monto de la multa depende de si es primera vez que te sorprenden transitando sin salvoconducto o si eres reincidente, además de otras circunstancias agravantes. Recomendación: Quédate en tu casa.

¿Hay Transantiago durante el toque de queda?

El Transantiago no funciona durante el toque de queda. La última salida desde los terminales de los buses Red es entre las 21:00 y 21:30 horas, por lo que el servicio termina a las 22:00 horas.

¿El Metro está disponible durante el toque de queda?

No, el Metro tampoco funciona durante el toque de queda. La empresa informó que sólo funciona hasta las 21:00 horas y luego retoma su servicio a las 06:00 horas del día siguiente, de lunes a viernes.

Puedes revisar los horarios del Metro y el Transantiago aquí.

¿Qué permiso puedo pedir?

Si es necesario que salgas durante el toque de queda hay cuatro permisos que te pueden servir. Todos debes solicitarlos en la Comisaría Virtual. Te los detallamos a continuación:

1.- Salvoconducto individual para trámites funerarios de un familiar directo: con este documento puedes transitar durante cinco horas si el funeral es dentro de la misma región en que te encuentras. Pero en caso de que debas trasladarte a una región diferente, tiene una duración de 24 horas.

2.- Salvoconducto individual de mudanza: Tiene una vigencia de 24 horas en caso de que tu cambio de casa sea en la misma región. Pero si tienes que desplazarte a una región diferente, tiene una duración de 48 horas.

3.- Salvoconducto individual para tratamientos médicos: Permite que te traslades a servicios y centros médicos.

4.- Salvoconducto colectivo para servicios esenciales: Este documento no puedes solicitarlo directamente, sino que debe hacerlo un representante de la empresa o entidad donde te desempeñas. Esta persona deberá contar con algunos de tus datos para poder realizar el trámite: nombre completo, RUT y fecha de nacimiento. Este permiso tiene una validez máxima de 15 días.

¿Qué pasa con la gente que duerme en la calle?

Como se trata de personas que no cuentan con un domicilio, tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas deben aplicar un protocolo especial. Aunque pueden fiscalizarlas, no pueden detenerlas ni multarlas por no respetar el toque de queda.

¿Hasta cuándo tendremos toque de queda?

Lamentablemente no podemos responder a esa pregunta. Si bien el decreto que rige el actual toque de queda finaliza el 30 de junio, las autoridades pueden prorrogarlo en caso de que la situación de la pandemia lo amerite.