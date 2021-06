La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que prohíbe a las Isapres aumentar el precio de los planes de salud y el valor de las primas Ges, o de disminuir o limitar sus prestaciones y beneficios, mientras dure el estado de excepción y hasta 180 días siguientes a la cesación de ese período.

Al respecto, el diputado Miguel Crispi (RD), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara y uno de los impulsores del proyecto, valoró el avance de la iniciativa.

Crispi afirmó que “hoy por fin hemos aprobado un proyecto que ingresamos a mediados del año pasado, que le impide a las Isapres elevar los montos y las primas de sus planes en un contexto tan adverso como el que estamos durante esta pandemia”.

“Este es un proyecto que de verdad nunca debió haber sido tramitado y que responde a un modelo de salud que le permite al privado abusar de una manera, realmente fuera de toda norma, no sólo de personas de altas ingresos sino también de gente de clase media que se saca la cresta todos los días para poder tener acceso a un mejor seguro de salud”, agregó.

Asimismo, aseguró que “esta es una buena noticia y no es extemporánea, porque la verdad es que no sabemos por cuánto tiempo más vamos a estar en estado de excepción, y además porque la norma dice que regirá incluso 180 días después de terminado el estado de excepción constitucional. Eso es de toda lógica, porque la situación económica de las familias no va a mejorar cuando termine”.



“La aprobación de este proyecto es un mínimo, pero también traza un camino respecto a comenzar a normar y detener los abusos que realizan las Isapres sobre sus usuarios”, sentenció.