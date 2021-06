Continúan los coletazos durante esta jornada, en relación con la última Cuenta Pública del presidente Sebastián Piñera, y más específico aún con el anuncio de poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario en nuestro país.

Esta vez fue el diputado del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, quien cuestionó el anuncio efectuado por el presidente de la República y además adelantó que votara en contra de este proyecto, al igual que todos los representantes del partido liderado por José Antonio Kast.

Y es que como “bastante sorpresivo” catalogó este anuncio el parlamentario, ya que “no es algo que esté en el programa de Gobierno de Sebastián Piñera, y además es algo que sin lugar a dudas divide a su propia coalición. Entonces no tiene mayor sentido salvo pensar que esto es un volador de luces o una tapadera para distraer las situaciones que está viviendo hoy Chile”, enfatizó Urrutia.

Además, el diputado comentó que no tiene una explicación lógica que un presidente que representa una coalición determinada, le de urgencia a un proyecto para dividir a su propia coalición, a las puertas de unas primarias y a una elección presidencial y parlamentaria.

Consultado por la decisión de algunos de los parlamentarios de centro derecha que indicaron que votarán a favor de esta iniciativa, Ignacio Urrutia respondió que “Yo no sé como va a votar la UDI porque no soy parte de ella, si bien trabajo con la bancada de ellos no pertenezco a su partido y por lo tanto es un problema de conciencia de cada uno de ellos. Yo personalmente voy a votar en contra, el Partido Republicano que yo represento está en contra y por lo tanto yo no tengo ni una duda al respecto”.

Sus motivos para no aceptar este anuncio de Sebastián Piñera y votar en contra del mismo fueron explicados por el parlamentario. “Porque para nosotros el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ellos son los que procrean. Yo no he visto nunca dos hombres procrear o dos mujeres procrear, por lo tanto para mi el matrimonio es parte de la familia, y la familia se compone entre un hombre, una mujer y los hijos”, respondió.

Respecto a las declaraciones de otros congresistas y miembros de la centro derecha que tildan de traición la medida anunciada por el presidente, el republicano declaró que “no sé si la palabra es traicionar, lo que creo es que el tiene un programa de Gobierno y fue elegido en base a este. Y en ninguna parte se habla del matrimonio homosexual“.

Y en sus palabras, dice creer que lo que está haciendo Piñera es desviar la atención de lo que sucede hoy en el país. “Lo extraño de este tema es que lo único que quedó del mensaje presidencial ayer fue precisamente la urgencia del matrimonio homosexual, nada más. Ninguno de los demás anuncios que hizo el presidente quedó en la mente de ningún chilenos”, a lo que agregó “la impresión que a mi me queda es que lo que ha hecho es tratar de distraer la atención de la gente hacia otra cosa y no lo que está sucediendo ahora en Chile”, finalizó el diputado.