Con menos de un 60% de cobertura en su primera dosis -en relación al total objetivo-, los treintañeros se transformaron en el tramo menos inoculado de todos, al término de su semana de vacunación contemplado en el calendario del Minsal, concluida este domingo 23 de mayo.

De acuerdo a las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, este segmento etario desplazó como el con peor registro a los “cuarentones”, quienes al término de la semana en que les correspondía vacunarse alcanzaron el 63,8% del grupo objetivo con al menos una dosis. Esa cifra se elevó durante los últimos 14 días a un 70,8% (ver gráfico).

El rango con mayor cobertura -contemplando la primera dosis- corresponde a aquellos entre los 70 y 79 años, con un 90,1%. Más atrás aparecen los grupos de entre 60-69 años (86,6%); 80 y más (84,9%); y 50-59 años (83,5%). La tendencia se mantiene con la segunda inoculación.

De los 3.120.583 personas que conforman el tramo entre 30-39 años, sólo 1.795.184 (57,5%) cuentan con una dosis. La cifra cae abruptamente en aquellos que terminaron su proceso de vacunación: sólo 987.435 (31,6%).

De más a menos

Dentro de los treintañeros, quienes más se han vacunado son aquellos con 39 años de edad. Allí, la cobertura llega a un 66,7%, considerando la primera dosis.

De ahí en más, el porcentaje comienza a decrecer escalonadamente conforme se acerca a los 30 años, la edad con menor cobertura, con sólo un 48,2% (ver gráfico).

La tendencia se mantiene similar respecto de la segunda dosis, con cifras mucho menores.

Trabajo y menos percepción de riesgo

Consultado por BioBioChile, Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, explica que -al igual que los cuarentones- en los treintañeros persiste una menor percepción de riesgo ante el covid, además de complicaciones para inocularse en horario de trabajo.

“Son un grupo que están en edad laboral o de estudios, lo que hace que no se acerquen a los puntos de vacunación, ya sea porque no tienen tiempo disponible o porque no le han dado la importancia suficiente”, sostiene.

Por ello, apunta el especialista, es imperante que se acerquen los vacunatorios a lugares frecuentados por ellos, ya sean estaciones de metro, vía pública o incluso restaurantes.

Confianza

Precisamente la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió este lunes a la opción de emplear centros móviles. “Este fin de semana se potenciaron los operativos en gran parte de las regiones de nuestro país. Logramos vacunar a más de 46 mil personas, con primera y segunda dosis”, aseveró.

Asimismo, se refirió al colapso ocurrido en el punto de vacunación establecido en Estación Mapocho, donde la demanda estimada se triplicó. “Esto nos evidencia que el grupo de 30 a 40 años tiene poco tiempo durante la semana para ir a vacunarse”, analizó.

“Es importante reforzar el llamado a los empleadores: deben darle tiempo a las personas para que vayan a vacunarse durante la semana, a los más de 2 mil centros de vacunación disponibles en todo el país”, sentenció.

Al respecto, Silva enfatiza en que es primordial que los puntos de vacunación funcionen de manera impecable. “Si bien se han visto algunos esfuerzos por mejorar el acceso a las vacunas, han habido situaciones complejas, donde no se ha respetado el horario o no ha habido la cantidad de vacunas suficientes”, afirma.

“Eso hace que se pierda la confianza en el proceso, entonces tiene que ser impecable para que este grupo -que además se desilusiona fácilmente- no se pierda la oportunidad”.

Descomprimir las UCIS

Las cifras de vacunación contrastan con aquellas de los pacientes internados en un delicado estado de salud.

Justamente, son los menores de 39 años quienes lideran las hospitalizaciones en Unidades de Cuidados Intensivos por cuadros graves de covid-19, por lo que insistir en su inoculación permitiría descomprimir las salas UCI.

De acuerdo a los datos entregados este lunes por el Ministerio de Salud, los ingresos a este tipo de unidades por tramos son los siguientes: -Menores de 39 años con 615 (21,26%).

-40 a 49 años con 616 (21,29%).

-50 a 59 años con 713 (24,65%).

-60 a 69 años con 559 (19,32%).

-Mayores de 70 años con 390 (13,48%).

El calendario avanza esta semana. Entre el 24 y el 30 de mayo es el turno del segmento etario compuesto entre los 29 y 26 años. Para ver las fechas exactas por edad, pincha aquí.