El diputado Marcelo Díaz, integrante del Movimiento Unir, anunció que bajará su precandidatura presidencial para apoyar a Gabriel Boric, quien hoy oficializó su aspiración a La Moneda ante el Servicio Electoral (Servel).

“Creo que hoy día, lo que la ciudadanía demanda de nosotros es unidad, convicción y acción. Hemos visto cómo en el proceso de recolección de firmas para inscribir la candidatura de Gabriel, se ha expresado una renovación de la épica, el compromiso y ganas de ganar de las fuerzas frenteamplistas”, señaló el parlamentario.

“Estoy convencido, más que nunca, de que es posible que el Frente Amplio lidere el próximo gobierno con esta energía y vitalidad que la gente nos entregó en las urnas, pero también con el espíritu y la convocatoria que hizo Gabriel”, agregó.

Cabe recordar que, durante la jornada de este lunes, el parlamentario por Magallanes logró reunir las 34 mil firmas necesarias para inscribir su candidatura presidencial. Este miércoles 19 vencía el plazo para que el congresista llegara a la meta, por lo que sus diligencias fueron a contrarreloj.

“Hemos construido una relación de amistad y compañerismo, porque he visto que es un dirigente político noble, que de verdad quiere cambiar Chile y no está acá para usar posiciones de poder”, afirmó el diputado Díaz, exvocero de Gobierno de Michelle Bachelet, sobre Boric.

Definición de primarias

Sobre las primarias presidenciales en que participará el diputado Boric, que reúne bajo su candidatura a gran parte del Frente Amplio, todavía se barajan los nombres que podrían ser parte de ella. Además del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), persiste el llamado a la candidata del PS, Paula Narváez.

“En conjunto con Daniel Jadue, hemos dicho permanentemente que vamos a ir a una primara y algunos querían excluirnos, lo decía el PPD (…) Ojalá el Partido Socialista, ellos tuvieron un muy buen resultado con 15 convencionales, ojalá sean parte del proceso de cambio y ojalá estar en la primaria con ellos”, señaló Boric.

El diputado del distrito N°28 no sólo abrió las puertas al PS, sino también a la Lista del Pueblo, que se convirtió en la tercera fuerza de la constituyente con 27 escaños logrados.

“A nuestra lista Apruebo Dignidad, a las de independientes, a la Lista del Pueblo y a Independientes no neutrales, hay que preguntarles qué opinan ellos sobre este proceso de primarias, me parece importante que la alianza no sea sólo con siglas de partidos, sino también con ese mundo que emerge como un nuevo actor”, cerró.