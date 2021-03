Producto de un oficio ingresado por el diputado Camilo Morán (RN) a la Superintendencia de Pensiones, para solicitar antecedentes de un eventual tercer retiro del 10%, la entidad estimó que 3 millones de afiliados podrían retirar el total de su saldo.

Al respecto, el parlamentario oficialista se refirió a la importancia de los antecedentes expuestos para el debate de un retiro del fondo de pensiones, y es pionero en su bancada al abrirse a la posibilidad de un nuevo retiro.

En cuanto a las ayudas del estado, hizo referencia a la solicitud realizada hace algunas semanas sobre un IFE más universal y no focalizado. No obstante, de no suceder esto, a su juicio el debate de un tercer retiro es inminente en el Congreso.

Además, la institución reguladora del sistema de pensiones proyectó que el total de recursos a retirar por la ciudadanía sería de 18.882 millones de dólares, monto que representa un 9,1% del total de los fondos de pensiones al 31 de enero del 2021.

También, se calculó una disminución de casi un 29% en promedio del monto de las pensiones producto de los tres retiros para quienes aún queden con saldo positivo.

Asimismo, indicó que la distribución del retiro de fondos según rango etario tendría en primer lugar a los afiliados de 45 a 55 años (29%) seguido de aquellos de 55 a 65 años (24%) y las personas de 35 a 45 años (23%).