Este sábado, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) emitió una alerta preventiva y pidió evacuar las costas de al menos doce regiones de Chile, además de la Isla de Pascua y otras zonas insulares. Esto, tras la erupción del volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai en las cercanías de Tonga, donde se generó un tsunami.

Asimismo, el fenómeno también provocó maremotos en Japón, Estados Unidos y Canadá. En Chile, se tomó la medida de emitir alertas de precaución y tsunami ante la posibilidad de un tsunami menor, es decir, con olas de entre 30 centímetros y un metro.

En concreto, la autoridad chilena pidió evacuar la costa hacia zonas seguras sobre la cota 30, es decir, 30 metros sobre el nivel del mar.

Tal como informó BioBioChile, la erupción del volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, ubicado a unos 65 kilómetros al norte de la isla tongana de Tongatapu, duró unos ocho minutos alrededor de las 17:20 hora local (00:20 del sábado en Chile) y lanzó una enorme columna de ceniza a kilómetros de altura.

La violenta erupción, captada incluso por satélites desde el espacio, provocó un tsunami que golpeó las costas de esta nación insular y también encendió alertas en otros países de la región.

“Olas de unos 1,2 metros han sido registradas en Nukualofa”, capital de Tonga, con 24.500 habitantes y que se sitúa apenas 65 kilómetros al norte del volcán, informó el Servicio Meteorológico de Australia.

De acuerdo a la cadena británica BBC, varios videos mostraron cómo el mar irrumpió en una iglesia y casas.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

— Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022