Trump evita llamar dictador a Putin y asegura que no usa esa palabra a la ligera, marcando diferencias con Zelenski. Se rehúsa a calificar al líder ruso de esa manera y destaca la importancia de dialogar para poner fin a la guerra en Ucrania, incluyendo posibles negociaciones con Putin. Además, Trump afirma que Putin estaría dispuesto a aceptar tropas europeas en Ucrania como parte de un acuerdo de paz que podría concretarse pronto, indicando que se negocian acuerdos económicos significativos en este contexto. También se espera firmar un acuerdo para que EE.UU acceda a los recursos naturales ucranianos, incluyendo tierras raras, que son fundamentales para el desarrollo tecnológico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este lunes calificar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, como dictador, un término que sí ha empleado para referirse al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y se limitó a decir que no usa esas palabras “a la ligera”.

Trump hizo esas declaraciones junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en respuesta a una pregunta de la prensa sobre si llamaría dictador a Putin después de haber usado ese término para Zelenski.

“No uso esas palabras a la ligera”, respondió Trump.

El viernes pasado, el presidente estadounidense rehusó calificar a Putin de dictador cuando fue preguntado por la prensa e insistió en que tanto el líder ucraniano como el ruso deben “sentarse juntos” para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

Las relaciones entre Washington y Kiev atraviesan un momento especialmente tenso después de que Trump sorprendiera a Europa y Ucrania al anunciar, el pasado 12 de febrero, que había hablado por teléfono con Putin y alcanzado un acuerdo con Moscú para iniciar “negociaciones de inmediato” con el objetivo de poner fin a la guerra.

Ese primer contacto entre delegaciones de Estados Unidos y Rusia tuvo lugar el 18 de febrero en Arabia Saudita, en unas conversaciones que podrían derivar en una cumbre entre Trump y Putin. Sin embargo, ni Kiev ni los países europeos participaron en ellas, lo que generó malestar en el Viejo Continente.

Zelenski ha protestado por la exclusión de Kiev en estas conversaciones y ha intensificado su enfrentamiento con Trump, a quien acusa de vivir en una burbuja de “desinformación” impulsada por Rusia, mientras que el presidente estadounidense ha respondido calificando al líder ucraniano de “dictador”.

Trump dice que Putin aceptaría tropas europeas en Ucrania y que acuerdo de paz podría llegar “pronto”

Esta jornada, en el punto de prensa sostenido tras su reunión con Macron, Trump afirmó que Putin aceptaría la presencia de fuerzas europeas en Ucrania como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra, algo que consideró que podría ocurrir “muy pronto”, en cuestión de “semanas”.

De confirmarse, supondría un cambio en la postura de Moscú, que hasta ahora -tal como señaló el Kremlin la semana pasada- ha considerado el despliegue de tropas europeas en Ucrania como una “línea roja” y una agresión por parte de Europa.

Además, el presidente estadounidense dijo que sí ve factible que se acepte un alto al fuego. “Creo que, en algún momento, estarán de acuerdo con eso. Y que una vez que se logre un alto al fuego esto terminará, porque no van a pasar de un alto al fuego a la guerra. Me alegro de haber podido ayudar, porque no había comunicación con Rusia hasta que llegué yo“, dijo.

Junto a estos anuncios, el mandatario estadounidense resaltó que está negociando con Putin “importantes” acuerdos económicos en el marco de las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Del mismo modo, también dijo que espera firmar “muy pronto” el acuerdo que permitirá a EE.UU beneficiarse de un acceso privilegiado a los recursos naturales de Ucrania, incluidas tierras raras, un sector en el que China tiene predominancia y que es clave para el desarrollo tecnológico. Esto fue informado igualmente más temprano por la viceprimera ministra ucraniana Olga Stefanishyna, quien subrayó que ambos países “están en la fase final de las negociaciones sobre el acuerdo por los minerales”.