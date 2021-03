La empresaria estadounidense, Jennifer Arcuri, aseguró que mantuvo una relación con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en la casa de su familia mientras su esposa, Marina Wheeler, no estaba.

Según lo informado por el medio The Mirror, Arcuri mencionó los momentos íntimos que tuvieron como pareja y detalló sobre las veces que estuvieron juntos. “Leímos a Shakespeare después de tener relaciones en el sofá”, fueron parte de sus declaraciones.

Además de esto, la empresaria reveló que se sintió incómoda durante su relación.

Hablando sobre momentos en marzo del 2016, Arcuri mencionó que: “estuvimos discutiendo sobre algunos de los últimos capítulos de su libro”. “Él dijo ‘tengo un bloqueo de escritor. Necesito averiguar lo que estoy tratando de decir, pero quiero que lo escuches. Realmente te necesito, nena, realmente te necesito’”.

“Pasamos a leer Macbeth, que era una especie de ‘juego previo’ rutinario que teníamos. Dije que ‘pasemos a lo bueno’, y me respondió que ‘eso amo de ti, sólo quieres pasar a lo bueno"” indicó.

Mirror además tuvo acceso a una selfie y mensajes de texto que la misma empresaria cedió. En la fotografía, se puede ver a Jennifer Arcuri en la casa Johnson.

La empresaria relató la vez que Johnson le cocinó un plato de pasta como “perfectamente incomible”, explicando que “apenas puede encontrar sus calcetines, menos aún cocinar la cena. Fue horrible, estaba empapado y flácido. Este hombre era completamente inútil en la cocina”.

“Dormíamos en la casa de su familia y en algunos sentidos era divertido, pero al final no se sintió bien. Me di cuenta que esto no sería una excepción”, aseveró.

Arcuri indicó que Johnson rara vez habló sobre su familia y que ella “nunca hizo preguntas”. Pese a esto, en el 2016 ella se comenzó a sentir muy incómoda sobre lo que ella describe como su aventura de cuatro años.

Importantes revelaciones

Boris Johnson se enfrenta a una investigación sobre las reclamaciones. El no declarar su relación con Arcuri, puede haber sido una violación de los Principios Nolan de la Vida Pública.

A Arcuri se le concedió acceso a eventos en tres misiones comerciales de alto nivel, a pesar de que sus negocios no cumplían los criterios para los viajes.

Debido a lo anterior, desde la Oficina Independiente de Conducta Policial se indicó que no hay pruebas de que se hubiera cometido un delito de mala conducta en un cargo público, pero que podría haber infringido los Principios de Nolan.

El presidente del comité de supervisión de GLA que está conduciendo la investigación, Len Duvall, dijo: “Nuestra investigación considerará si Boris Johnson se condujo de una manera que se espera de cualquier persona en esa posición”.

“Es importante tener esas respuestas, porque los londinenses merecen que sus políticos rindan cuentas”, finalizó.

Se informó más tarde que los amigos de Arcuri le habían dicho que la relación con Johnson era sexual.

Johnson no negó esto, pero dijo en una entrevista con BBC que actuó con “plena propiedad” y negó tener un interés en Arcuri.

Hablando en septiembre de 2019, dijo: “No había interés en declarar… Seamos absolutamente claros, estoy muy, muy orgulloso de todo lo que hicimos y, ciertamente, todo lo que hice como alcalde de Londres.”

Johnson se separó de Marina en 2018, poco antes de que se hiciera pública la noticia de su relación con la doctora del Partido Conservador británico, Carrie Symonds.

Ahora vive en la calle Downing con Carrie, de 33 años, que dio a luz a su hijo Wilfred el año pasado. La noche de este domingo, Johnson se negó a comentar las afirmaciones de Arcuri.