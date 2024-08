El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) confirmó el despliegue de los poderosos aviones de combate F-22 Raptor de Estados Unidos en su “área de responsabilidad” en Medio Oriente para hacer frente a eventuales amenazas de Irán y sus aliados.

A través de un escueto comunicado, el CENTCOM confirmó que este jueves los F-22 de la Fuerza Aérea norteamericana llegaron “al área de responsabilidad del Comando Central de EE.UU”.

Esto, “como parte de los cambios en la postura de la fuerza estadounidense en la región para mitigar la posibilidad de una escalada regional por parte de Irán o sus aliados”.

Se trata de aviones de quinta generación que cuentan con tecnología furtiva, es decir, están diseñados para ser indetectable por el radar enemigo.

U.S. Air Force F-22 Raptors arrived in the U.S. Central Command area of responsibility Aug. 8 as part of U.S. force posture changes in the region to mitigate the possibility of regional escalation by Iran or its proxies. pic.twitter.com/BuuzbUHu9s

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 8, 2024