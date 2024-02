Más de 100 personas murieron y al menos 760 resultaron heridas este jueves en un ataque del ejército de Israel sobre el lugar donde cientos de gazatíes aguardaban el reparto de ayuda humanitaria en ciudad de Gaza, denunció el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

La oficina de medios del Gobierno de Gaza informó inicialmente que el ataque, en la calle Al Rashid, en el sureste de la ciudad de Gaza, había causado la muerte a unas 70 personas, cifra que puede seguir aumentando en las próximas horas.

El Ejército israelí acaba de anunciar que disparó contra una multitud que suponía “una amenaza” durante la distribución de alimentos.

Tras esto decenas fueron heridos “en empujones y pisoteos” tras rodear los camiones con ayuda humanitaria e iniciar saqueos, según un comunicado.

“El ataque fue premeditado e intencionado, en el contexto del genocidio y la limpieza étnica del pueblo de la Franja de Gaza. El ejército de ocupación sabía que estas víctimas habían llegado a esta zona para obtener alimentos y ayuda, pero las mató a sangre fría”, denunció el gobierno gazatí en un comunicado.

Esto ocurre el mismo día en que se elevó a más de 30.000 la cifra de personas muertas en la guerra en Gaza, iniciada el 7 de octubre a raíz de un ataque contra Israel.

Desde las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF en inglés), se reconoció haber disparado en contra de la multitud que esperaba por ayuda humanitaria, pero se culpó a los gazatíes por sus propias muertes.

“Esta mañana, camiones de ayuda humanitaria entraron en el norte de Gaza, los residentes rodearon los camiones y saquearon los suministros que se entregaban”, acusan, sin presentar ningún tipo de prueba.

“Como resultado de los empujones, pisoteos y atropellos de los camiones, decenas de habitantes de Gaza murieron y resultaron heridos”, justificaron por medio de sus RRSS.

This morning humanitarian aid trucks entered northern Gaza, residents surrounded the trucks and looted the supplies being delivered. As a result of the pushing, trampling and being run over by the trucks, dozens of Gazans were killed and injured.

— Israel Defense Forces (@IDF) February 29, 2024