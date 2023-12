Revelan que Israel conocía los planes de ataque de Hamás hace más de un año, según The New York Times

Según la información revelada por el importante periódico estadounidense "The New York Times", las autoridades militares israelíes desestimaron el plan por considerarlo muy difícil de realizar. En concreto, el plan, de 40 páginas y con el nombre en clave "Jericho Wall”, contemplaba el uso de drones para acabar con las cámaras de seguridad a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza. Con esta nueva información los expertos concluyen unilateralmente una sola cosa: se pudo evitar la masacre de miles de inocentes.

Las autoridades de Israel conocían los planes de ataque de Hamás desde hace al menos un año, pero pero no hicieron nada el respecto ya que los consideraron demasiado complicados como para que Hamás los pudiera llevar a cabo, según reveló hoy The New York Times.

Citando “documentos, correos electrónicos y entrevistas” se aseveró que el plan describía con gran precisión un asalto sorpresa como el que el grupo terrorista llevó a cabo el pasado 7 de octubre.

Recordemos que se trató de una macabra cacería que dejó al menos 1.200 personas muertas en Israel y cientos de otras víctimas secuestradas.

En concreto, el plan -de 40 páginas y con el nombre en clave “Jericho Wall”- contemplaba el uso de drones para acabar con las cámaras de seguridad a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza.

Además de esto se detalla la entrada masiva de militantes a pie, en motocicleta y usando parapentes, aunque no establecía una fecha para la operación.

Los responsables militares de la región no creyeron que un ataque de tal magnitud fuera posible, y dudaron que el plan hubiera sido aceptado por el grupo en el poder al norte de la Franja de Gaza.

No está claro si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, u otros líderes políticos tuvieron acceso a los documentos, según explica el periódico.

El ataque de Hamás fue el episodio más sangriento en la historia de Israel y llevó a Netanyahu a declarar la guerra al grupo y lanzar una ofensiva sobre la Franja de Gaza que ya se ha cobrado la vida de más de 15.000 personas.

El medio estadounidense detalló que los militares israelíes descartaron el plan “ya que era aspiracional”, considerando que era demasiado difícil para Hamas llevar a cabo.

El documento traducido, que fue revisado por The New York Times, no fijó una fecha para el ataque, pero describió un asalto metódico.

“Hamas siguió el plan con una precisión impactante”, revela el medio ya citado.

El documento pedía un aluvión de cohetes al comienzo del ataque, drones para derribar las cámaras de seguridad y ametralladoras automatizadas a lo largo de la frontera.

El plan también incluía detalles sobre la ubicación y el tamaño de las fuerzas militares israelíes, centros de comunicación y otras informaciones delicadas.

El documento circulaba ampliamente entre los líderes militares y de inteligencia israelíes, pero los expertos determinaron que “un ataque de esa escala y ambición iba más allá de las capacidades de Hamas”.las intenciones de Hamas no estaban claras.

Luego, en julio, tres meses antes de los ataques, un veterano analista de la Unidad 8200 de Israel advirtió que Hamás realizó un intenso ejercicio de entrenamiento.

Pero un coronel de la división de Gaza desvió sus preocupaciones, según correos electrónicos cifrados vistos por The Times.

Tras esto decidió que “el escenario es totalmente imaginario”, escribió el analista en los intercambios de correo electrónico. Lamentablemente hoy sabemos que ejercicio de entrenamiento que Hamás realizó en esa fecha coincide completamente con el ataque del 7 de octubre.

“Es un plan diseñado para iniciar una guerra”, agregó.

Se pudo evitar una masacre

Funcionarios en privado admitieron que si los militares se hubieran tomado en serio estas advertencias Israel podría haber impedido el ataque, salvando así miles de vidas.

En cambio, el ejército israelí no estaba preparado, mientras que los terroristas salía de la Franja de Gaza, transformándose así en el día más mortificado en la historia de Israel.

Funcionarios de seguridad israelíes ya han reconocido que no lograron proteger el país, y se espera que el gobierno reúna una comisión para estudiar los eventos previos a los ataques.

El documento del “muro de Jericó” deja al descubierto una cascada de errores de años que culminó en lo que los funcionarios consideran ahora como el peor fracaso de la inteligencia israelí.

Israel creía que Hamas carecía de la capacidad de atacar y no se atrevería a hacerlo. Esa creencia estaba tan arraigada en el gobierno israelí, dijeron funcionarios, “que ignoraban las crecientes pruebas de lo contrario”.

El ejército israelí y la Agencia de Seguridad israelí, que se encarga de la lucha antiterrorista en Gaza, declinaron hacer comentarios al respecto de este informe.

Los funcionarios no quisieron decir cómo obtuvieron el documento del Muro de Jericó, pero fue una de varias versiones de los planes de ataque recogidos a lo largo de los años.

Un memorándum del Ministerio de Defensa de 2016 -visto por The Times- dice, “Hamas tiene la intención de mover la próxima confrontación en territorio israelí”.

Tal ataque implicaría muy probablemente la toma de rehenes y la ocupación de una comunidad israelí (y tal vez incluso una serie de comunidades). Todo lo anterior, tal como ha ocurrido en el último mes.