Desde el inicio de las hostilidades en Gaza, el 7 de octubre, “las fuerzas israelíes han matado a 73 palestinos, entre ellos 19 niños” en Cisjordania, de acuerdo al informe diario de Naciones Unidas sobre la situación en ambos territorios.

Según las informaciones que han llegado a la Oficina de Derechos Humanos, sólo el jueves murieron catorce palestinos, la mayoría en un ataque con drones.

“También ha aumentado la violencia de los colonos. Seis palestinos han muerto (en Nablús y en Rámala) a manos de colonos armados y varias comunidades palestinas han sido obligadas a abandonar sus tierras”, dijo en Ginebra la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani.

“Igualmente se ha observado un aumento de las detenciones arbitrarias de palestinos en Cisjordania ocupada y de israelíes árabes en Israel, incluidos activistas palestinos y trabajadores palestinos que trabajaban en Israel, con relatos de malos tratos y falta de garantías procesales. Esto debe terminar”, enfatizó.

Sostuvo que desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, a muchos palestinos de Cisjordania han visto gravemente restringida sus posibilidades de circular e incluso se les ha impedido llegar a los hospitales para recibir atención médica vital.

“Es muy importante que todos respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los principios de necesidad, distinción, proporcionalidad y precaución en el ataque deben ser respetados en todo momento”, recalcó.

#OPT/#Israel: We implore all sides to allow rapid/unimpeded passage of civilian aid. Hostages must be freed. Concern at contd use of indiscriminate rockets. Alarmed by steep rise in W. Bank violations, incl killings, unlawful use of lethal force, arbitrary arrests, movement curbs… pic.twitter.com/Hhm2pBXZ3L

