Las fuerzas de seguridad de los talibanes obligaron este lunes a cerrar mercados y a destruir la decoración de San Valentín en varios comercios de Afganistán, al considerar que se trata de una festividad prohibida por el islam y que no forma parte de las tradiciones afganas, a juicio de los fundamentalistas.

“Hoy, para atraer a clientes, preparamos nuestras tiendas en el mercado para el día de San Valentín. El día comenzó con una oleada de parejas y jóvenes, pero las fuerzas de seguridad de los talibanes llegaron y cerraron la puerta principal del mercado”, declaró a Efe Naseeb, un vendedor de un centro comercial en Kabul.

Varios miembros del todopoderoso Ministerio de la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio visitaron varios mercados de la capital afgana con tiendas de regalos y flores, e instruyeron a los comerciantes a no celebrar San Valentín.

Un vendedor, que pidió el anonimato, explicó a Efe que esta mañana un miembro de las patrullas antivicio se pasó por los comercios y les exigió que no practicasen “esta cultura prohibida que nos imponen los países extranjeros”.

Los talibanes también destruyeron la decoración de algunas tiendas e impidieron el acceso a la población que quería comprar regalos o realizar pedidos especiales por el día de San Valentín.

Un miembro de las fuerzas de seguridad de los talibanes, que fue designado para mantener cerrada la puerta principal de un centro comercial, dijo a Efe que por la mañana “había muchas chicas imprudentes que venían sin velos para celebrar este día prohibido”, por lo que vinieron “aquí para no permitir la entrada al mercado”.

Algunos jóvenes afirman sin embargo que San Valentín ofrece razones para celebrar la felicidad de la vida y mostrar amor, sin tener que ir en contra de los valores islámicos o la cultura afgana.

Esta fecha “es solo un motivo para celebrar la felicidad de la vida, y diseminar nuestro amor entre nosotros y hacernos felices, lo que no significa que estemos incorporando algo (ajeno) a nuestra cultura y religión”, señaló a Efe la joven Pari frente a una de las entradas cerradas de un mercado.

Pese a que el día de San Valentín no forma parte del calendario islámico ni tampoco de la cultura afgana, antes de la victoria de los talibanes el pasado 15 de agosto Afganistán solía celebrar esta festividad, sobre todo durante las dos décadas de ocupación estadounidense en los que se multiplicaron las libertades.

Hoy, a pesar de las prohibiciones de los islamistas y el cierre de algunos mercados, muchos ciudadanos afganos festejaron San Valentín en la intimidad del hogar.

Taliban Attacking One flowers and gift shop for Valentine’s Day.

pic.twitter.com/VdtImrQI3h

— Nilofar Ayoubi (@NilofarAyoubi) February 14, 2022