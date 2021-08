Como un “fiasco” catalogó el medio The Economist la situación de crisis que se vive en Afganistán, tras el dominio talibán en toda la zona.

El medio internacional con sede en Londres tiñó su portada de negro y culpó directamente al presidente de EEUU, Joe Biden, por la caída de Kabul y el resto del país.

Tras 20 años de intervención militar estadounidense, bastaron solo dos semanas para que las fuerzas insurgentes arrasaran con la resistencia afgana.

America's shambolic withdrawal from Afghanistan has left the country on its knees. How can America and its allies rectify such a dire mistake? Our cover this week https://t.co/bpcFAwFqMc pic.twitter.com/QduXWP02Nh

— The Economist (@TheEconomist) August 19, 2021