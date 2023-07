El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitró Kuleba, argumentó el lunes que el puente de Kerch, que une la ocupada península de Crimea con Rusia y que este día sufrió otro ataque que Moscú atribuye a Kiev, es un objetivo militar legítimo.

“No todo puente es (una infraestructura) civil por definición. Este puente en particular, primero, se construyó ilegalmente, existe fuera de la ley y debemos recordarlo”, se indicó.

“En segundo lugar, se usa principalmente con fines militares y lo debemos considerar como tal”, dijo Kuleba preguntado por los periodistas.

Según recalcó, “el puente se usa principalmente para suministrar al Ejército ruso en la Crimea ocupada y en el sur de Ucrania munición, combustible y otro equipamiento militar necesario para que el Ejército ruso continúe su guerra de agresión”.

El canciller ucraniano evitó confirmar si su país fue responsable del ataque de este lunes, argumentando que al estar de viaje en Nueva York no tiene acceso a información clasificada.

El de esta madrugada es el segundo ataque contra el puente de Crimea, inaugurado en mayo de 2018 y que se compone de una estructura dual, automovilística y ferroviaria.

En octubre del año pasado un camión cargado de explosivos estalló sobre el puente, considerado el más largo de Europa con sus 19 kilómetros, ataque en el que murieron cinco personas.

Ahora, el ataque dejó dos muertos y el Servicio de Seguridad de Ucrania lo reivindicó de manera indirecta al afirmar que dará “todos los detalles sobre la organización” del mismo después de “la victoria” del país sobre Rusia, y al readaptar un poema haciendo referencia al puente como ya hiciera el pasado octubre tras el primer ataque.

Vladimir Putin afirmó que Moscú responderá sin falta al “ataque terrorista del régimen de Kiev” y que el Ministerio de Defensa prepara ahora las “propuestas correspondientes”.

