El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió de que Suecia no debería "esperar" a día de hoy el apoyo turco para su entrada en la OTAN, en unas declaraciones con las que eleva el tono tras la reciente quema de coranes durante una manifestación en Estocolmo.

El presidente de Turquía declaró este lunes que Suecia no puede contar con el visto bueno de Turquía para su adhesión a la OTAN después de permitir que un ultraderechista quemara un ejemplar del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo.

“Los causantes de que se haya vivido tal ignominia frente a nuestra embajada no pueden esperar ninguna buena disposición de nuestra parte en su solicitud de adherirse a la OTAN”, dijo Erdogan durante un discurso en televisión.

El sábado, el ultraderechista sueco-danés Rasmus Paludan quemó un ejemplar del libro santo musulmán ante la embajada turca bajo la protección de la policía sueca, un acto que Erdogan describió este lunes como “una traición, una vulgaridad, una canallada, un deshonor”.

“El Gobierno sueco no hace falta que hable de derechos y libertades. Si tanto os importan, primero debéis mostrar respeto a la República de Turquía y a la fe de los musulmanes. Si no mostráis respeto, de nuestra parte no tendréis ningún apoyo en el asunto de la OTAN”, insistió el presidente turco.

Criticó también nuevamente las manifestaciones celebradas en Suecia por grupos contrarios a la política kurda de Turquía.

Ankara insiste en que, según lo acordado en junio pasado en Madrid, Estocolmo debe impedir este tipo de actos políticos si quiere recibir el visto bueno de Turquía al ingreso en la OTAN.

“Si tanto os gustan y tanto defendéis a los miembros de organizaciones terroristas y los enemigos del islam, pues os recomendamos que también deleguéis en ellos la defensa de vuestros países”, concluyó el mandatario turco.

Expresó su convicción de que “nadie tiene derecho a humillar lo sagrado de los musulmanes ni de ninguna otra religión o fe” y que “la acción horrible de Suecia es una ofensa a los derechos y libertades fundamentales de la humanidad, especialmente de los musulmanes”.

Turquía es el único país que se opone a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, una decisión que debe tomarse por unanimidad según los estatutos de la Alianza Atlántica.