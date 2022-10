Entre las 07:00 horas de ayer y hoy jueves, Rusia ha atacado nueve regiones de Ucrania.

Mientras algunos fueron llevados a cabo con misiles y artillería pesada, otros se concretaron de la mano de drones kamikaze o lanzacohetes múltiples, de acuerdo al último balance militar recabado por la agencia Ukrinform.

Esta mañana, por ejemplo, las tropas rusas lanzaron ataques con drones kamikaze contra una instalación de infraestructura crítica en la comunidad de Makarov, en la región de Kiev.

En la región de Sumy, el ejército ruso disparó esta mañana quince proyectiles de sistemas de artillería autopropulsada en Myropil.

El miércoles se registraron doce bombardeos en la región, con más de cien impactos entre las comunidades de Miropolis, Seredino-Budska, Jotynska, Shalyhinska y Bilopilska, sin que se reportaran víctimas.

Las tropas rusas volvieron a bombardear durante toda la noche con lanzacohetes múltiples Grad y artillería pesada el distrito de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, con una persona hospitalizada en estado grave y daños en varios edificios civiles.

En la región de Járkov, los invasores bombardearon el miércoles asentamientos cercanos a la frontera con Rusia y a la línea de contacto: los distritos de Vovchansk, Chuhuiv, Járkov, Kupyansk y Bohodujiv quedaron bajo fuego de las tropas rusas y dos personas tuvieron que ser hospitalizadas.

Los artificieros siguen desminando la región y en un solo día desactivaron 688 artefactos.

En la región de Lugansk, la artillería de las fuerzas armadas ucranianas atacó durante el pasado día 32 posiciones militares rusas y se confirmó el impacto en más de 25 zonas de concentración de armas y equipos militares y en siete sistemas de misiles antiaéreos rusos.

Además, las unidades de defensa aérea ucranianas derribaron cuatro helicópteros y 26 drones del ejército ruso.

En las últimas 24 horas, las tropas de misiles y artillería ucranianas atacaron seis puntos de control, siete zonas de concentración de personal, armas y equipos militares, y cuatro depósitos de municiones de las fuerzas rusas, además de alcanzar posiciones de artillería rusa, una estación de guerra electrónica y otros objetivos militares.

Las tropas ucranianas también repelieron los ataques del ejército ruso en las zonas de Bajmutske, Ozaryanivka, Ivangrad, Bajmut y Maryinka.

Durante las acciones de asalto, las tropas rusas lanzaron 16 ataques de artillería y un misil contra las posiciones ucranianas en la región de Luhansk.

En la región de Donetsk, las tropas rusas llevaron a cabo por la noche bombardeos aislados cerca de Soledar, Yakovlivka, Bajmutske, Paraskoviyivka, la comunidad de Toretsk y Avdiivka.

Los bombardeos continuaron durante toda la noche en la línea de defensa en torno a Avdiivka y, por la mañana, los combates se intensificaron cerca de los asentamientos de Opytne, Nevelske, Vodyane y Pervomayske.

En las últimas 24 horas, siete civiles murieron y otros trece resultaron heridos en Donetsk.

En la región de Odesa, las fuerzas ucranianas derribaron anoche cuatro drones kamikaze Shahed-136.

En la región de Mykolaiv, bombardeada por las tropas rusas durante la noche con ocho misiles S-300, las fuerzas ucranianas derribaron dos drones Shahed-136.

Varias infraestructuras civiles fueron alcanzadas y, según los informes preliminares, dos personas resultaron heridas, entre ellas un niño de once años.

Un misil impactó contra el edificio del Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia de Ucrania y dejó un hombre muerto.

Otro cohete golpeó un cobertizo para botes, bajo el que quedó sepultado un empleado, mientras que otros cayeron en campo abierto.

Desde la madrugada dos pueblos de la comunidad de Shevchenko se encuentran bajo fuego de las tropas rusas, mientras que en las últimas 24 horas fueron bombardeadas también las comunidades de Berezguvata e Ingul, sin reportarse víctimas.

En la región de Jersón, los asentamientos liberados volvieron a estar bajo fuego de las tropas rusas que intentaron atacar sin éxito las posiciones de las fuerzas de defensa ucranianas cerca de Ishchanka.

En el distrito de Beryslav, la aviación ucraniana atacó zonas de concentración de personal, armas y equipos de las tropas rusas, que perdieron un depósito de municiones cerca de Dudchany, un puesto de mando y un centro de comunicaciones cerca de Sujanove.

The city of Mykolaiv today. Another russian missile strike.#russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/663nh4RCdO

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 13, 2022