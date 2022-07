Por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el director general de la agencia de salud OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró el anuncio hecho por el Gobierno chileno. Específicamente, el de ponerle fin del copago para los beneficiarios de Fonasa en la Red Pública.

El hombre al mando de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebró por redes sociales el copago institucional para los tramos C y D.

Se trata de un plan que involucra a las personas de los tramos C y D, quienes deben pagar por una atención 10% y 20% del valor.

Según lo anunció el presidente Gabriel Boric, La idea es que todos los tramos tengan una bonificación del 100%, con lo cual se beneficiaría a unas 6 millones de personas.

A raíz de esto es que reaccionó de manera positiva Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aseveró que se trata de un importante paso para conseguir “salud para todos”.

“Saludamos la decisión del Gobierno de Chile de cubrir todos los costos de salud de 6 millones de chilenos. Este es un gran paso hacia su compromiso con la salud para todos”, dijo la autoridad internacional.

We welcome the decision by @GobiernodeChile to cover all health costs for 6 million Chileans. This is a great step towards their commitment to #HealthForAll. https://t.co/qMbbCr8AJd

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 28, 2022