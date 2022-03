El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó este miércoles su “deseo” que la reunión entre Rusia y Ucrania, que se celebrará mañana en la ciudad turca de Antalya, lleve a un alto el fuego duradero.

No obstante, también ha criticado lo que considera una “caza de brujas” hacia todo lo ruso por parte de Europa.

“Deseo que la entrevista entre los ministros de Exteriores ucraniano y ruso (Dmitro Kuleba y Serguéi Lavrov), que se encontrarán por primera vez mañana en el Foro Diplomático de Antalya, abra la puerta hacia un alto el fuego duradero”, dijo el jefe de Estado turco.

En su discurso, transmitido en directo por la cadena NTV, Erdogan expresó su “tristeza” por la “tensión convertida en combate” de los dos países vecinos, subrayó sus esfuerzos de mediación y lamentó “las pérdidas de vidas y el drama humano” causado por la ofensiva.

Criticó a “los así llamados países desarrollados” por “no hacer nada durante 11 años” para poner fin a la guerra en Siria, “salvo pronunciar condenas”, y consideró que “una mentalidad que discrimina a los oprimidos por su religión, origen o color de piel es puro racismo y una vergüenza para la humanidad”.

