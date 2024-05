Perla Ilich explicó por qué sus hijos no asisten al colegio y son educados en casa. En concreto, su decisión se basa en una mala experiencia de su hija mayor, quien fue víctima de burlas en el colegio. A través de redes sociales, Perla explicó que fue su misma hija la que le confesó sentirse más cómoda estudiando en casa para superar lo vivido. Ante críticas en redes por supuestamente "vulnerar los derechos educativos de sus hijos", Perla defendió su elección, destacando su apoyo a los pequeños y su deseo de que tengan más oportunidades que ella.

Perla Ilich se sinceró a través de redes sociales respecto a la educación de sus hijos, quienes no son parte del sistema educativo tradicional y son educados en casa, según explicó su madre.

La protagonista del ya extinto reality “Perla, tan real como tú” decidió contar por qué no envía a sus niños al colegio pues su hija mayor le había manifestado su preocupación respecto a que terceras personas pensaran que sus derechos estaban siendo vulnerados.

Ilich escribió en su publicación que su hija, Michelle, le había dicho: “Yo te pedí poder estudiar y educarme en casa hasta superar lo que viví“. Con ello, la pequeña se refería a que había sido molestada la vez en que había asistido a clases.

Perla Ilich explicó por qué no envía a sus hijos al colegio

“Me senté con mi hija mayor y le dije ‘¿quieres ir al colegio?’, me dijo ‘mamá, quiero empezar en casa, prepararme para no llegar y sentirme incómoda en el colegio’, ya que muchos niños son crueles ya que no saben que ella en un momento el año pasado asistió“, dijo Perla.

La exchica reality reveló que no había publicado nunca dicha situación por respeto a la niña, quien “vivió un momento muy doloroso e incómodo ya que muchos de los compañeros se burlaron“.

“¿Por qué lo hablo ahora? Porque he recibido muchos mensajes de críticas de que vulnero la decisión de educación y derechos de mis hijos, y soy una madre que apoya a sus hijos y me encantaría que tengan lo que yo no tuve: un título y ejercer una profesión“, se sinceró Ilich.

Perla continuó con su explicación: “Después de lo que Michelle vivió soy una madre que en serio, igual que muchas mamás, da todo y salgo como león en defensa si mis hijos son vulnerados, así que respeto la decisión que quiere Michelle, lo que no significa que no se estén educando en casa“.

La madre de tres detalló que ni siquiera debería estar contestando a las críticas, sin embargo, manifestó que su respuesta iba más que nada enfocada a la gente que la quería y seguía en redes por cariño sincero.

“Acepto preguntas de mi gente creo que ya que publico a mis hijos y mi vida también. Ustedes merecen un respeto, porque sin ustedes, jamás hubiera sido conocida, y eso se agradece“, cerró la hoy emprendedora.