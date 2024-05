Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Gobierno israelí defendió ante la Corte Internacional de Justicia que en Gaza no hay un genocidio, sino una guerra en curso, acusando a Sudáfrica de tener un motivo ulterior al buscar un alto el fuego para favorecer a Hamás. El agente de Israel advirtió a la CIJ de no involucrarse en la microgestión del conflicto armado y resaltó que Israel tiene mecanismos para abordar cualquier denuncia de mala conducta de sus fuerzas armadas. Además, destacó que no todos los informes de los medios reflejan los hechos correctamente y criticó a Pretoria por basar sus acusaciones en incidentes individuales sin un examen adecuado.