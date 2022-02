Casi a diario, el ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, postea nuevas fotos en su cuenta de Twitter mostrando grandes aviones de transporte llenos de cajas de varias toneladas. En las cajas hay armas y municiones que algunos países de la OTAN, sobre todo EEUU y Gran Bretaña, están enviando a Ucrania.

El objetivo de esos envíos es fortalecer a Ucrania en vista de la amenaza que representa el emplazamiento masivo de tropas rusas en su frontera. Según el Gobierno de Ucrania, los socios occidentales ya han puesto a disposición de Kiev 1.500 millones de dólares en ayuda militar. Alemania, sin embargo, sigue rechazando enviar armas a Ucrania hasta la fecha.

Las cajas que Reznikov postea en Twitter contienen, entre otras cosas, misiles del tipo Javelin y NLAW. Como parte de la maniobra ucraniana “Tormenta de nieve 2022”, que acaba de iniciarse, muchos soldados ucranianos llevarán probablemente por primera vez esas armas antitanque recién entregadas.

Disparados desde el hombro, los misiles de un solo hombre se dirigen automáticamente hacia un objetivo previamente fijado. Debido a que son pequeñas y de poco peso, estas armas son muy móviles.

Birds are flying! Another 90 tons of #USA ammunition for the @ArmedForcesUkr arrived today. The total weight of US military aid at the moment exceeded 1300 tons! 🇺🇦🤝🇺🇸 @DeptofDefense @SecDef @UKRintheUSA @USEmbassyKyiv @congressdotgov pic.twitter.com/OwlO0dqFhu

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 11, 2022