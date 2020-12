La Unión Europea (UE) y el Reino Unido acordaron seguir negociando su relación tras el Brexit en los próximos días y tomar una decisión sobre el futuro de las conversaciones el próximo domingo.

El anuncio se realizó tras una reunión presencial de tres horas que mantuvieron en la sede de la Comisión Europea en Bruselas la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

Fuentes del Gobierno británico aseguraron que Johnson y Von der Leyen acordaron que “para el domingo se debería tomar una decisión firme sobre el futuro de las conversaciones”, mientras que la política alemana afirmó en un comunicado que se pactó que los equipos negociadores se reúnan “de inmediato” para intentar resolver los principales puntos pendientes.

“Tomaremos una decisión para el final del fin de semana”, completó Von der Leyen.

La Unión Europea y el Reino Unido siguen sin conseguir avances en las cuestiones clave de las garantías para asegurar una competencia justa entre las empresas británicas y comunitarias, la pesca y los mecanismos para resolver disputas sobre el futuro pacto.

El acuerdo debe lograrse y ratificarse en el club comunitario y el Parlamento de Westminster antes de fin de año, pues el 1 de enero la legislación comunitaria habrá dejado de aplicarse en territorio británico y el Reino Unido se habrá convertido en un país tercero de manera definitiva.

Si no lo consiguen, las dos partes pasarán a regirse en sus intercambios comerciales por los requisitos arancelarios más generales y menos favorables de la Organización Mundial del Comercio.

Dado el bloqueo en las conversaciones y lo ajustado de los plazos, Von der Leyen y Johnson decidieron mantener la reunión presencial de este miércoles, que comenzó a las 20:00 horas (19:00 GMT) y concluyó en torno a las 23:00 horas (22:00 GMT), tras hablar por teléfono el lunes.

La presidenta de la Comisión dijo hoy que la discusión con el primer ministro fue “animada e interesante”, centrada en las cuestiones pendientes para alcanzar el acuerdo. “Logramos una comprensión clara de las posiciones de cada uno. Permanecen muy alejadas”, constató la política alemana.

Fuentes del Ejecutivo británico calificaron de “franco” el debate sobre los “obstáculos significativos” que permanecen en las negociaciones.

“Brechas muy grandes permanecen entre las dos partes y todavía no está claro si se pueden tender puentes. El primer ministro y Von der Leyen acordaron seguir las discusiones durante los próximos días entre sus equipos negociadores. El primer ministro no quiere dejar ninguna ruta hacia un posible acuerdo sin probar”, aseguraron las fuentes del Reino Unido.

We had a lively & interesting discussion on the state of play on outstanding issues.

We understand each other’s positions. They remain far apart.

The teams should immediately reconvene to try to resolve these issues. We will come to a decision by the end of the weekend. pic.twitter.com/jG0Mfg35YX

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 9, 2020