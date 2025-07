El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este martes que nominó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has nominated President Trump for the Nobel Peace Prize.

At dinner at the White House just now, he presented President Trump with the nomination letter. pic.twitter.com/QVMlK6BnaT

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 7, 2025