La Universidad de Harvard demandó a la administración de Donald Trump luego que el Departamento de Seguridad Nacional revocara su permiso para matricular a estudiantes extranjeros.

Tal como detalla The New York Times, la prestigiosa casa de estudios acusa al gobierno de Trump de ejercer “una clara represalia” contra la universidad por “ejercer sus derechos amparados por la Primera Enmienda para controlar la gobernanza, el currículo y la ideología de su profesorado y estudiantes”.

“De un plumazo, el gobierno ha intentado eliminar a una cuarta parte del estudiantado de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la universidad y a su misión”, afirma la demanda.

“Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”, precisa. Cabe señalar que es la segunda vez en semanas que Harvard demanda al gobierno federal.

Without its international students, Harvard is not Harvard. https://t.co/V8uvTNaL64

— Harvard University (@Harvard) May 23, 2025