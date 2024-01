El comando del Departamento de Defensa de Estados Unidos informó este sábado un buque militar derribó en el mar Rojo un dron lanzado desde áreas de Yemen, controladas por los rebeldes chiíes hutíes.

Según argumentaron, la acción se ejecutó en “defensa propia” y no se reportaron víctimas ni daños tras derribar el dron en Saná, la capital de Yemen.

“Un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde zonas de Yemen controladas por los hutíes respaldadas por Irán fue derribado en defensa propia por el USS LABOON (DDG 59)”, detalló el Comando Central en la red social X.

On the Jan. 6, at approximately 9:30 a.m. (Sanaa time), an unmanned aerial vehicle launched from Iranian-backed Houthi-controlled areas of Yemen was shot down in self-defense by USS LABOON (DDG 59) in international waters of the Southern Red Sea in the vicinity of multiple… pic.twitter.com/fT00nlH0hk

