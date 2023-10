Pánico y terror se vive por estas horas en la ciudad de Lewiston, estado de Maine (EE.UU.), luego que el ataque de un tirador prófugo dejara al menos 22 fallecidos y otras 60 personas heridas.

Vecinos corriendo por las calles y personal policial desplegado son las imágenes que priman en los primeros reportes desde la tragedia, donde los uniformados aún trabajan para dar con el paradero del homicida.

La Policía local ha pedido a la población, vía redes sociales, que busquen refugio, al mismo tiempo en que alertan que se trata de una “situación activa”. También han publicado una fotografía del principal sospechoso.

En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), la gobernadora del estado, la demócrata Janet Mills, señaló que ha sido informada de la situación, y pidió a todos los que se encuentren cerca de la zona que sigan las recomendaciones de las autoridades.

En las imágenes publicadas por la oficina del alguacil del condado de Androscoggin (Lewiston), se puede ver a un hombre con un fusil de asalto entrando en una bolera. Un restaurante y una tienda de la cadena Walmart, según los primeros reportes, también fueron objetivos del tirador.

BREAKING – ARREST OF MASS SHOOTING SUSPECT ROBERT CARD IN AUBURN MAINE. Reports coming in shooter has been apprehended by police. So far 22+ causalities. Up to 100+ victims in multiple locations. #Maine #Lewiston #USA #Auburn pic.twitter.com/a45VIdTXud

