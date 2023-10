Según la cadena CNN, que cita a un cargo de la ciudad, la cifra se eleva ya a 22 fallecidos y al menos otras 60 personas han resultado heridas. El número coincide con el que dio poco antes la cadena Fox News. Otros medios confirman al menos una decena de fallecidos, aunque todavía no hay datos oficiales.

Está previsto que las autoridades ofrezcan esta noche una rueda de prensa.

La Policía local ha pedido a la población en redes sociales que busquen refugio y han avisado de que se trata de una “situación activa”. También han publicado una fotografía del principal sospechoso.

El condado de Androscoggin, donde se encuentra Lewiston, se encuentra bajo orden de “refugiarse en el lugar” de las autoridades locales.

Además, el FBI ha informado en redes sociales de que se encuentra asistiendo a la investigación, pero no dieron más datos del suceso.

En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), la gobernadora del estado, la demócrata Janet Mills, dijo que ha sido informada de la situación, y pidió a todos los que se encuentren en la zona que sigan las recomendaciones de las autoridades.

Según la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha sido informado y está pendiente de las noticias que llegan del lugar del suceso.

En las imágenes publicadas en redes sociales por la oficina del alguacil del condado de Androscoggin se puede ver a un hombre con un fusil de asalto entrando en una bolera.

Las autoridades pidieron a la población que envíe cualquier información relevante sobre el sospechoso a la dirección de correo dispatch@androscoggincountymaine.gov.

Según los medios locales, se ha informado de disparos en varios locales de la zona, entre ellos una bolera, un restaurante y un local de la cadena Walmart.

Lewiston es la segunda ciudad más grande del estado, con cerca de 40.000 habitantes.

These are pictures of the mass shooting suspect in Lewiston, Maine put out by local law enforcement. Over a dozen are feared dead and many more injured. Police stress this man is still at large. pic.twitter.com/KzjoW2XFil

— Omar Jimenez (@OmarJimenez) October 26, 2023