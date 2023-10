Estados Unidos (EEUU) se quedó solo ante la ONU en su defensa a ultranza de su principal aliado histórico, Israel, al negarse a apoyar una resolución que pedía establecer “pausas humanitarias” y condenaba los ataques a los civiles de todas las partes.

En el momento del voto de esta resolución presentada por Brasil, y que ha sido negociada durante varios días para concitar el máximo número de apoyos, solo la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, levantó el brazo en el turno de los votos negativos.

Al tener su país derecho de veto, hacía inútil la resolución.

El pasado lunes, la propia Thomas-Greenfield también se negó a apoyar otra resolución más contundente, presentada por Rusia y que pedía un alto el fuego inmediato: entonces, la embajadora adujo como razón que el texto no condenaba las acciones terroristas de Hamás de manera explícita.

La resolución de este miércoles de Brasil sí que recogía ese deseo de Estados Unidos, y había rebajado la petición de tregua a la de “pausas humanitarias”.

Es decir, no pedía parar la ofensiva israelí.

A pesar de todo lo anterior, aún así fue suficiente: Thomas-Greenfield dijo hoy que faltaba en el texto una mención al derecho de Israel a defenderse.

Si en la resolución presentada por Rusia el pasado lunes EEUU votó junto a sus aliados occidentales –Reino Unido y Francia-, en la de hoy se quedó solo: Francia votó a favor de la propuesta brasileña y el Reino Unido se abstuvo.

Doce países en total apoyaron el texto brasileño.

Ambos países europeos se han mostrado en esta crisis más cerca de Israel que de los palestinos, pero la magnitud de la destrucción causada en Gaza por los bombardeos israelíes parece haber atemperado o al menos matizado este apoyo.

Estados Unidos, sin embargo, se mantiene claramente del lado de Israel, como lo puso hoy de manifiesto su presidente con gestos y palabras: nada más llegar a Israel, se fundió en un abrazo con el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu -en lugar de un apretón de manos-.

Luego, y en una comparecencia conjunta, se pronunció a favor de la tesis de Israel con respecto a uno de los acontecimientos más polémicos de la reciente guerra.

Ejemplo de esto fue el terrible bombardeo el martes del hospital Al Ahli en Gaza, que según el ministerio de Sanidad gazatí se saldó con 471 muertos.

“En base a lo que he visto, parece que ha sido la otra parte, pero hay mucha gente por ahí que no está segura, por lo que tenemos mucho por delante”, afirmó Biden nada más llegar a Israel, justo antes de su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

