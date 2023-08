Los equipos de extinción que trabajan en los incendios forestales sin precedentes desatados en la isla de Maui, en el archipiélago de Hawái, han encontrado 36 personas muertas, según fuentes oficiales del condado.

“A medida que continúa la extinción de incendios de Lahaina, se han descubierto 36 muertes en total”, dice en su cuenta de Twitter.

No obstante, las fuentes no aclararon si esas 36 personas se suman a los seis fallecidos que informaron el miércoles las autoridades debido a los incendios, que han provocado el desplazamiento de miles de personas.

As Lahaina firefighting continues, 36 total fatalities have been discovered https://t.co/XxXB32PmtM pic.twitter.com/asQ0eU3dwk

— County of Maui (@CountyofMaui) August 10, 2023