Bajo un importante dispositivo de seguridad, el exmandatario arribó al tribunal ubicado a un costado de la plaza de Collect Pond Park, según consignan medios internacionales como El País.

Se trata de una jornada histórica ya que será la primera vez que un expresidente es imputado en la historia de Estados Unidos.

Si bien no se han revelado los cargos que se le leerán al magnate, todo apunta a que serían más de treinta, todos ellos relacionados con el supuesto pago irregular de 130.000 dólares, monto equivalente a unos 105 millones de pesos actuales, a Stormy Daniels, una actriz pornográfica.

Dicho pago se realizó varias semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016, para que así Daniels no hablara sobre un supuesto encuentro sexual que habrían tenido ambos diez años antes, cuando Trump ya estaba casado con Melania Trump.

Específicamente, el soborno se habría hecho para no poner en riesgo las aspiraciones de Trump de llegar a la Casa Blanca.

Diez minutos se demoró Trump en llegar a la sede del tribunal tras salir desde la Torre Trump, su gigantesco rascacielos que está emplazado en pleno centro de Manhattan.

Mensaje en redes sociales

Durante el trayecto, utilizó su cuenta en la red social Truth Social para compartir un breve pero directo mensaje.

“De camino a Lower Manhattan, la sede del tribual. Me parece irreal: me van a arrestar. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos. MAGA (siglas de ‘Make America Great Again’)”, escribió.