El descarrilamiento, que aparentemente no ha ocasionado víctimas, ocurrió durante la pasada madrugada, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad de Raymond en su perfil de Facebook.

Varios camiones cisterna del tren operado por la compañía BNSF Railway descarrilaron y se incendiaron en el borde occidental de Raymond, una ciudad situada en el suroeste del condado de Kandiyohi, en Minnesota, que tiene una población de unos 800 habitantes, informó ABC News.

El convoy, de unos 22 vagones, transportaba una carga mixta que incluía etanol y jarabe de maíz, dijo Lena Kent, directora general de asuntos públicos de BNSF Railway.

El departamento de bomberos de la ciudad advirtió en Facebook a los ciudadanos de que “Raymond no es accesible al público” tras el accidente.

La compañía, una de las redes ferroviarias de carga más grandes de América del Norte, está investigando las causas del incidente y, hasta el momento, no se han reportado víctimas, precisó Kent.

“El personal de campo de BNSF está respondiendo para evaluar el lugar donde se ha producido el descarrilamiento y trabajará en estrecha colaboración con los servicios de emergencia locales”, añadió Kent.

Chopper 5 video of train derailment aftermath in Raymond. The community is about 100 miles west of the Twin Cities. No one was hurt, but residents are being asked to evacuate. pic.twitter.com/zvIA4e5sR2

— Chris Egert (@ChrisEgertTV) March 30, 2023