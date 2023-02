Autoridades de Ohio (EEUU) liberaron al fin este lunes -y de forma controlada- el material tóxico de varios vagones de un tren accidentado y descarrilado.

Se trata de una máquina con una peligrosa carga que tenía el riesgo de estallar y causar estragos en los alrededores, según lo informaron medios locales.

El accidente ocurrió la noche del viernes pasado en East Palestine, una localidad en la frontera de Ohio y Pensilvania, originando un incendio que este lunes aún afectaba a algunos vagones.

Las autoridades emitieron una orden de evacuación para las personas que viven dentro de un radio de una milla (1,6 kilómetros) del siniestro, por la posibilidad de que se origine una explosión.

La orden de evacuación incluyó a varios residentes de Pensilvania.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, llegó durante la jornada de este lunes al lugar del accidente.

Allí la autoridad dijo que se observó un “cambio drástico de temperatura” en un vagón y que los equipos estaban trabajando para evitar una explosión.

Los equipos especializados planearon liberar químicos de al menos cinco de los vagones, que se encontraban inestables, para reducir el riesgo de explosión.

La empresa ferroviaria Norfolk Southern y la Agencia de Manejo de Emergencias de Ohio confirmaron a CNN que la liberación de los materiales tóxicos estaba en marcha en la tarde de este lunes.

Muchos de los habitantes de East Palestine ya habían evacuado durante el fin de semana.

Pese a esto, funcionarios locales indicaron que más de 500 residentes se negaron a irse, según un comunicado de las autoridades citado por CBS.

Las evacuaciones se extendieron a áreas cercanas en todos los ámbitos en el condado de Beaver (Pensilvania).

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está investigando la causa del accidente.

Olores intensos y neblina se registraron en el área mientras autoridades ferroviarias se preparaban para más liberaciones “controladas” de cloruro de vinilo de vagones cisterna aún en llamas en Ohio.

La compañía ferroviaria Norfolk Southern advirtió que la operación podría liberar vapores “mortales si se inhalan”.

“El contenido de cloruro de vinilo de cinco vagones es actualmente inestable y podría explotar”, indicó por su parte la oficina del gobernador de Ohio.

Concerns are high in Ohio after a train derailment led to the release of toxic fumes. @EvanLambertTV says 2,000 residents are still on edge and unable to go home as troops in hazmat suits perform air tests. An evacuation order is still in effect.

MORE: https://t.co/E1kXab9qud pic.twitter.com/9tZuGc1rtt

— NewsNation (@NewsNation) February 8, 2023