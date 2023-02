Un fabricante de armas estadounidense ha ofrecido al gobierno de Ucrania dos drones del tipo “Reaper MQ-9”, valorados en decenas de millones de dólares, al precio de un dólar para ayudar al país a defenderse, mientras se prepara para una esperada ofensiva rusa, informó The Wall Street Journal (WSJ).

La venta de aviones no tripulados “Reaper” de largo alcance y alta velocidad requeriría la aprobación de la administración que preside Joe Biden, según el rotativo.

Se trata de una propuesta que ha tenido acceso a la propuesta de la compañía General Atomics, fabricante de esos aparatos.

La propuesta, realizada la semana pasada por Linden Blue, director ejecutivo de la compañía al agregado de Defensa ucraniano en Washington, también incluiría la instalación de una estación de control en tierra para operar los drones.

Según el rotativo, la Casa Blanca, que tendría que aprobar la venta, se negó a comentar este asunto y tampoco lo confirmó el gobierno ucraniano.

Un portavoz de General Atomics dijo al WSJ que la compañía no podía hablar de acuerdos específicos relacionados con armamento, pero agregó que creen “que Ucrania necesita una capacidad como el Reaper y pronto”.

“General Atomics ha estado discutiendo los requisitos de las fuerzas armadas ucranianas con su gobierno durante muchos meses y sigue comprometido a apoyarlos en todo lo posible”, dijo C. Mark Brinkley, portavoz de la compañía estadounidense.

Estados Unidos ha proporcionado más de 700 drones más pequeños a Ucrania durante el año pasado, incluidos los drones tácticos “Switchblade”, precisó el diario.

Esos drones no están armados, pero se pueden llevar en mochilas y se usan, cargados de explosivos, para estrellarse contra objetivos. Se han utilizado ampliamente para defender posiciones ucranianas, recuerda el rotativo.

El Reaper es un dron mucho más complejo, con alcance, velocidades y capacidades significativamente mayores. Tiene una envergadura de unos 20 metros, se puede dotar de armamento y, según el WSJ, puede volar durante más de 24 horas sin repostar.

The American company General Atomics offered Ukraine 2 Reaper MQ-9 drones for just $1. According to the Wall Street Journal, citing sources, after purchase, Kyiv will have to spend another $10 million on their delivery, and after that another $8 million a year on maintenance. pic.twitter.com/9YAWGwbSDX

— Geopolitics.wiki (@GeopoliticsW) February 1, 2023