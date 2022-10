El expresidente de EEUU, Donald Trump, enseñó al periodista Bob Woodward las cartas confidenciales que el líder norcoreano Kim Jong Un le escribió, titulado “The Trump Tapes”.

El medio estadounidense CNN ha tenido acceso a parte de un nuevo audiolibro del citado periodista, donde se abarcan este y otros polémicos temas.

Se trata de un texto que será lanzado el 25 de octubre y que contiene ocho horas de las entrevistas que le hizo al exgobernante republicano durante su presidencia.

Durante uno de esos encuentros en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en diciembre de 2019, el periodista del Washington Post preguntó al mandatario si su retórica belicosa hacia el líder norcoreano tenía la intención de llevar a Kim a la mesa de negociaciones.

“No. No. Se decidió por lo que fuera, se decidió. ¿Quién sabe? Instintivamente. Hablemos del instinto, ¿de acuerdo? (…) Porque realmente se trata de que no sabes lo que va a pasar. Pero era una retórica muy dura. La más dura”, se escucha a Trump en la cinta, a la que tuvo acceso la CNN.

Trump luego pidió a sus ayudantes que le mostraran a Woodward sus fotos con Kim en la DMZ (zona desmilitarizada entre las dos Coreas).

“Aquí estamos él y yo. Esa es la línea, ¿verdad? Luego caminé sobre la línea. Muy genial. ¿Sabes? Muy genial. ¿Verdad?”, dijo.

Parte de este nuevo audiolibro deWoodward, que contiene las 20 entrevistas que realizó al exgobernante entre 2016 y 2020, habla de lo que opinaba Trump de su relación con Kim.

En ellas, el expresidente también admite que no tenia una estrategia clara sobre Corea del Norte tras las amenazas que le lanzó a Kim, en las que Trump aseguró que él disponía de un “botón nuclear mucho más grande” que Corea del Norte, dice la CNN.

Dentro del audiolibro se puede encontrar información de su relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, y las opiniones detalladas del exgobernante sobre el arsenal nuclear de EEUU.

In “The Trump Tapes” audiobook, which includes more than eight hours of @realBobWoodward's raw interviews with Donald Trump, Trump reveals classified information about weapon systems, which Woodward was never able to verify, reports CNN’s @jamiegangel. https://t.co/0wgQGC9iuh

— CNN (@CNN) October 19, 2022