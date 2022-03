La Policía de Estados Unidos, hizo un llamado a los ciudadanos a estar atentos a un sujeto sospechoso de matar a dos personas sin hogar y de herir a otras tres en la ciudad de Nueva York y de Washington.

Fue por medio de un video en la cuenta oficial de Tweeter de la Policía de Washington DC (DCPD), que difundieron la alerta y las características del hombre, acusado de salir a “cazar” indigentes.

We need everyone to take a moment to watch the below video. This suspect is wanted in connection to 2 homicides and at least 3 additional shootings of homeless men in DC & NYC. Community tips help solve cases.

Call (202) 727-9099/text 50411 with info. @NYPDnews @ATFWashington pic.twitter.com/2kY3jXomSE

— DC Police Department (@DCPoliceDept) March 14, 2022