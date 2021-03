El jurado que participará en el juicio contra el policía acusado por la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo fue constituido este martes en un tribunal de Minneapolis, lo que abre la vía a que comience el proceso el próximo lunes.

“Tenemos 15 miembros del jurado, catorce se sentarán”, anunció el juez Peter Cahill, tras 11 días de un arduo de selección de los 12 jurados y tres reemplazantes.

La confirmación de los elegidos llegó después de que un centenar de ciudadanos fueran descartados tras someterlos a un interrogatorio intensivo.

Reflejando la diversidad de la ciudad más grande del norteño estado de Minnesota, el juez, los fiscales y los abogados defensores eligieron a seis mujeres blancas, tres hombres negros, tres hombres blancos, dos mujeres mestizas y una mujer negra.

El jurado deberña pronunciarse sobre la responsabilidad del ahora expolicía de Minneapolis Derek Chauvin, de 44 años, quien se enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable del cargo más grave por el que se lo acusa, asesinato en segundo grado.

La muerte de Floyd el 25 de mayo de 2020, luego de que Chauvin se arrodillara en su cuello por casi nueve minutos, provocó protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en Estados Unidos y en todo el mundo.

Uno de los miembros elegidos del jurado será desestimado por el juez el lunes y 12 escucharán el caso y decidirán el destino de Chauvin, mientras que los otros dos actuarán como suplentes.

Todos menos uno, un hombre blanco de unos 20 años, dijeron haber visto, en parte o completo, el video filmado por un transeúnte de Chauvin arrodillado en el cuello de Floyd, esposado durante su arresto.

Aunque las identidades no se revelarán hasta después del juicio, ya se conocen algunos detalles.

Los seleccionados tienen entre 20 y 60 años.

Uno es químico, uno es trabajador social y otro es contador. Uno trabaja en un banco y otro es enfermero.

Dos son inmigrantes, en tanto una es abuela, otra se ha casado recientemente y la otra es madre soltera de dos hijos adolescentes.

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, pidió la semana pasada que se retrasara el juicio y se celebrara fuera de Minneapolis luego del anuncio del 12 de marzo de que la ciudad había llegado a un acuerdo de 27 millones de dólares por “muerte por negligencia” con la familia Floyd.

El juez Cahill rechazó las mociones de la defensa diciendo que “la publicidad previa al juicio en este caso continuará sin importar cuánto tiempo lo sigamos”.

“En cuanto al cambio de sede, no creo que eso le dé al acusado ningún tipo de juicio justo más allá de lo que estamos haciendo aquí”, evaluó, considerando que no cree que haya ningún lugar en el estado donde no haya habido una enorme difusión del caso.

Otros tres agentes de policía, Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, también enfrentan cargos relacionados con la muerte de Floyd. Serán ejuiciados por separado más adelante en el año.