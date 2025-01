Corea del Norte presiona a sus soldados desplegados en la guerra de Rusia contra Ucrania para que se quiten la vida antes que ser capturados por el enemigo, según afirmó el servicio de inteligencia surcoreano, que también cifró en al menos 300 los efectivos norcoreanos muertos en el conflicto.

El servicio nacional de inteligencia (NIS) del Sur difundió esta información después de que durante el fin de semana el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmara que las tropas de su país capturaron a dos soldados norcoreanos combatientes en el conflicto.

El NIS indicó que el contingente norcoreano está sufriendo “bajas masivas” debido a su “falta de entendimiento de la guerra moderna”, durante una comparecencia a puerta cerrada con parlamentarios surcoreanos y divulgada a los medios por el diputado del partido gobernante Lee Seong-kweun.

Mientras que el NIS cifró en 300 las bajas norcoreanas hasta ahora en el conflicto, Zelenski señaló la semana pasada que son 4.000 los soldados de ese país fallecidos en Kursk, la región rusa donde según Kiev han sido desplegados 11.000 efectivos de Pionyang para apoyar a las tropas de Moscú.

Estados Unidos, por su parte, calculó en unas 1.000 las bajas norcoreanas en Kursk a finales del pasado mes.

Los servicios de espionaje surcoreanos destacaron que Pionyang ejerce presión por diferentes medios sobre sus soldados para que se quiten la vida para evitar ser capturados, y señalaron que los norcoreanos desplegados en el frente muestran su falta de preparación para conflictos modernos con actos “inútiles” como abrir fuego contra drones de largo alcance.

Tras el anuncio sobre la captura de los soldados norcoreanos, Zelenski ofreció en la víspera a Pionyang devolver a los dos militares bajo custodia de Ucrania, a cambio de que Kim Jong-un organice con Moscú la repatriación de ucranianos capturados por tropas rusas.

