Con la compañía del ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, y de Li Hongzhong, miembro del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh), Kim Il-sung dio inicio al desfile frente al Gran Palacio de Estudios del Pueblo en la capital norcoreana.

Tal como consignó Agencia EFE, el régimen exhibió sus misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de mayor alcance, el Hwasong-17. Además mostró el aún más sofisticado Hwasong-18, el que utiliza combustible sólido y que fue testado por segunda vez el pasado 12 de julio desde las cercanías de Pionyang.

A su vez, la hermética nación presentó otros de sus activos más modernos, hasta ahora no incluidos previamente en sus cada vez más habituales desfiles militares en la capital.

Entre esas novedades destacó el dron submarino Haeil, probado la pasada primavera y que Norcorea asegura que es capaz de generar tsunamis radiactivos, tal como el Poseidón de Rusia.

Se trata de un vehículo submarino no tripulado que cuenta con la forma de un enorme torpedo. Según detalla el medio NK News, el régimen de Kim Jong-un lo calificó como el “arma más poderoso del mundo”.

El citado portal añade que desde Corea del Norte aseguran que su detonación puede provocar un tsunami radioactivo, creando incluso olas con radiación. Esto le permitiría propagar la contaminación en un rango sumamente amplio.

Las pruebas y ensayos más recientes se llevaron a cabo en marzo y abril pasado, cuando Norcorea simuló un ataque nuclear.

La agencia de noticias KCNA confirmó que el principal objetivo de este dron es “provocar un tsunami radioactivo a gran escala” con una explosión submarina.

“Este dron nuclear de ataque submarino puede desplegarse en cualquier costa y puerto o ser remolcado por un buque de superficie para su funcionamiento”, añadió la agencia estatal norcoreana.

North Korea has announced that the Korean People's Navy has conducted its 2nd Test of an “Unmanned Underwater Assault Vehicle” that is capable of carrying a Nuclear Warhead; it appears to be similar to the Russian Status-6 “Poseidon” Nuclear Torpedo. pic.twitter.com/eV9OAVbfB8

— OSINTdefender (@sentdefender) April 7, 2023