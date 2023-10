El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que tanto la candidatura presidencial del libertario Javier Milei como la del ministro de Economía de Argentina, el peronista Sergio Massa, son "muy malas", por lo que no apoyará a ninguna de las dos en la segunda vuelta electoral del próximo 19 de noviembre.

En una rueda de prensa, el alcalde capitalino dijo además estar sorprendido y en desacuerdo con la decisión de Patricia Bullrich, presidenta de Propuesta Republicana (Pro), de apoyar a Milei en la segunda vuelta.

Rodríguez Larreta, dirigente del Pro, calificó como una “gran derrota” el tercer puesto obtenido el pasado domingo por Bullrich en las elecciones presidenciales.

Ese resultado, aseveró, pone a los argentinos ante el “dilema” de elegir entre dos opciones que, a su juicio, “son muy malas”.

El alcalde sostuvo que Massa, quien obtuvo el 36,68%, encarna la “reelección del populismo kirchnerista” al que “siempre” enfrentó y aseguró que no hay “ninguna posibilidad” de que sea parte de un eventual gobierno de Massa.

En tanto, afirmó que Milei supone un “nuevo populismo” y “un salto al vacío” y acusó al economista libertario de estar “en los bordes de la democracia” y de tener “ideas peligrosas”.

“El tipo dijo de mí cualquier disparate. Lo más suave y elegante es haberme tratado de rata. Dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Pero si yo creyese que él es bueno para el país, lo apoyaría igual. El problema es que no es bueno para el país”, sostuvo.

El alcalde de Buenos Aires dijo que la “alternativa” real es buscar que Juntos por el Cambio sea una oposición sólida y prometió trabajar para sostener unida a la coalición y para que sea “lo más grande posible”.

“Yo voto por la unidad”, dijo Rodríguez Larreta, en una jornada marcada por la adversa reacción que la decisión de Bullrich de apoyar a Milei desencadenó al interno de Juntos por el Cambio, frente integrado, entre otras fuerzas políticas de centroderecha, por el Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

El alcalde, que perdió en agosto la interna con Bullrich en la definición del candidato presidencial de Juntos por el Cambio, recordó que apoyó a la candidata “hasta el final” y que hasta había aceptado ser su jefe de Gabinete en caso de que accediera al Ejecutivo argentino.

“No le voy a decir a la gente a quién votar. Yo solo puedo pedir perdón, perdón por no haber podido dar a la Argentina una alternativa a la altura de lo que se necesitaba”, indico.