La Fiscalía de Venezuela reportó 1.494 casos de pedofilia entre enero y lo que va de noviembre de este año, informó este jueves el fiscal general, Tarek William Saab.

“Queremos abrir un debate sobre esta materia, en vista del aumento a escala global (…) estamos elaborando una propuesta de reforma de la Lopnna (Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) que está centrada fundamentalmente en la actualización de los delitos de naturaleza sexual”, explicó Saab en una transmisión del canal estatal VTV.

Agregó que el objetivo es aumentar las penas para los delitos de abuso y explotación sexual contra menores, así como el de difusión de material pornográfico, previsto en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos.

La Fiscalía lanzó en agosto pasado la campaña “Pedofilia es Crimen”, con la que busca combatir este delito y proteger a los menores de los “depredadores sexuales”.

Saab sostuvo que hasta el momento se han hecho 260 actividades formativas y de sensibilización en todo el país, con la participación de 13.175 personas entre estudiantes, maestros, padres y representantes.

“Esta es una campaña formidable, de gran impacto, que no puede cesar, independientemente de que estemos o no en periodo escolar. La instrucción que he dado a todo nuestro personal es que esta campaña debe ser permanente, hay que educar en esta materia”, apostilló.

Por otra parte, el fiscal informó que este año han registrado 341 casos de acoso escolar, de los cuales el delito de mayor incidencia es el de las lesiones con 207 casos, seguido de las amenazas con 34, hostigamiento con 30 casos y riñas con 28.

Asimismo, dijo que 138 adolescentes han sido imputados y 11 condenados.