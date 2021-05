La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) anunció este viernes el retiro de la asistencia a dos instituciones gubernamentales a raíz de la preocupación generada por la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general.

La entidad indicó en un comunicado de prensa que se trata de la asistencia que da a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

“USAID tiene una preocupación profunda con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo” cuando se destituyeron a dichos funcionarios, señaló en la misiva. La institución añadió que también existen “preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas” y que “en respuesta, USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones”.

“Este financiamiento ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos”, agregó la agencia.

Para la USAID, “el respeto hacia un Poder Judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia”.

“Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el apoyo a la gobernabilidad democrática al colaborar con diversos sectores para mejorar las condiciones económicas y de seguridad y para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica”, sostuvo USAID.

El anunció se da en momentos en los que la subadministradora adjunta de USAID para Latinoamérica, Mileydi Guilarte, y la subsecretaria adjunta interina para México y Centroamérica del Departamento de Estado de EEUU, Katherine Dueholm, se encuentran en El Salvador para conocer sobre las causas de la migración irregular. La presencia y actividades de estas funcionarias se conoció mediante las redes sociales de la USAID y de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y no se ha compartido su agenda.

