Denisse Campos, hermana de Daniella Campos, fue formalizada por amenazas simples y daños en un bar de Viña del Mar, quedando con prohibición de acercarse a la víctima y al local. Tras viralizarse videos de la ex modelo gritando e insultando al personal del bar, Daniella Campos se mostró sorprendida y afectada, confesando que no reconoce a su hermana en esa actitud. Afirmó que esta situación no es nueva para ella y que es consecuencia de una enfermedad. A pesar de todo, defendió a Denisse, asegurando que no es mala.