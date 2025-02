Denisse Campos se pronunció tras ser detenida por agredir e insultar a garzones en Viña del Mar, negando consumo de alcohol y drogas en el bar, alegando haber sido agredida también y acusando a testigos de mentir y a videos editados en su contra. En conversación con Primer Plano, mencionó a su gemela Daniella, con quien lleva distanciada casi 20 años, mostrando indiferencia y reproches hacia ella, revelando que no tienen contacto ni relación familiar alguna. Tras ser desmentida por los garzones afectados en el programa, abandonó la entrevista en vivo.

A días de haber sido detenida por agredir e insultar a un grupo de garzones en un bar en Viña del Mar, Denisse Campos se refirió al altercado que la dejó con prohibición de acercarse a las víctimas.

La ex candidata a concejal por Valparaíso llegó a Primer Plano, donde insistió en que no consumió alcohol en el establecimiento, tampoco drogas y que ella también había sido agredida.

Sobre lo mismo, aseguró que los testigos estarían mintiendo y que los videos publicados estarían editados para desfavorecerla.

“Si se muere mañana no estoy ni ahí”

Pero la modelo no solo hablo de la agresión, sino que también tuvo palabras para su gemela Daniella, quien concedió una entrevista a Only Fama el fin de semana donde se refirió al altercado de su hermana.

Al respecto, insistió en que no tienen relación alguna, algo en lo que ambas han coincidido. Sin embargo, jamás han detallado el origen de su distanciamiento.

“No es que no tengo relación con ella, tampoco le tengo cero cariño, menos respeto (…) No es ninguna novedad que trata de colgarse de una u otra manera, siempre dando lástima”, lanzó Denisse.

Sumado a ello, aseguró que su hermana es “capaz de hacer cualquier tipo de show” y que ya no tienen ningún tipo de relación, ni siquiera familiar.

Consultada sobre el problema que las llevó a distanciarse, la excandidata a concejal dijo: “No se puede repetir en televisión las cosas que ella me ha hecho, ella es una persona demasiado pérfida (…) (ella me hizo) algo muy malo”, afirmó sin dar mayores detalles.

Sin embargo, el descargo más duro vino después: “No tengo relación con ella porque no me interesa nada con ella. La verdad es que si se muere mañana no estoy ni ahí, ni siquiera voy a ir“, sentenció.

Denisse Campos abandonó Primer Plano

El momento más álgido se dio hacia el final del episodio de Primer Plano, cuando el programa se contactó con los garzones afectados, quienes desmintieron a la exmodelo.

Inclusive, el bartender reveló que tanto Denisse como su amiga, Jessica, habían consumido un trago conocido como Tropical Gin, lo que contradice la afirmación de Campos de no haber consumido alcohol.

Pero cuando el programa de CHV quiso retomar la conversación con la aludida, quien se encontraba en un despacho en vivo y no en el estudio, se encontraron con una silla vacía, pues había abandonado el programa.

Cabe mencionar que Campos reveló en la misma conversación que accedió a una entrevista para así poder pagarle a sus abogados.